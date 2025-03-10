Події

14:42 10.03.2025

У Добропіллі загинула працівниця "Нової пошти"

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У Добропіллі загинула працівниця "Нової пошти"
Фото: https://t.me/novapostcorp/4567?single

Під час російського ракетного удару по Добропіллю (Донецька обл.) загинула працівниця "Нової пошти" Ганна Колодруб, повідомила компанія.

"Внаслідок балістичного обстрілу Добропілля загинула наша колега Ганна Колодруб, керівниця служби адресного обслуговування на Донеччині", - повідомила компанія в телеграм в неділю.

Загибла працювала менеджеркою з доставки в "Новій пошті" з 2015-го, а в грудні минулого року отримала підвищення. Була неймовірно відповідальною, переймалася за кожного, турбувалася про команду. Навіть під час повномасштабної війни організовувала для колег корпоративи, фотосесії, вітала зі святами, мала 22-річного сина.

Компанія висловила співчуття рідним та близьким Колодруб.

Раніше повідомлялося, що кількість постраждалих мирних жителів через російського ракетного удару по Добропіллю у п’ятницю ввечері сягнуло 47. Загинуло 11 осіб. В Донецькій області було оголошено День жалоби.

Теги: #добропілля #загибла #нова_пошта

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