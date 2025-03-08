Події

17:57 08.03.2025

В Добропіллі 47 постраждалих

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В Добропіллі 47 постраждалих
Фото: https://t.me/VadymFilashkin/7056

Кількість постраждалих мирних мешканців внаслідок російського ракетного удару по місту Добропілля Донецької області у п’ятницю ввечері сягнуло 47, повідомив начальник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.

«11 загиблих і 47 поранених — такі наслідки удару по Добропіллю станом на 16:00. 7 поранених госпіталізовано у Добропіллі, ще 3 у більш важкому стані евакуйовані до Дніпра. Серед поранених — 7 дітей», - написав Філашкін в Телеграм.

Він додав, що «зруйновано та пошкоджено щонайменше 8 п’ятиповерхових будинків, торговий центр, торгові павільйони, 30 автомобілів. Деякі будинки вигоріли майже повністю. Ліквідація наслідків обстрілу триває. Остаточні обсяги завданої шкоди встановлюємо».

Раніше він повідомляв про 11 загиблих і 40 поранених. В Донецькій області оголошено День жалоби.

Теги: #донеччина #добропілля #ракетний_удар

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