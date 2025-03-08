В Добропіллі 40 постраждалих – прокуратура

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13499

Кількість постраждалих мирних мешканців внаслідок російського ракетного удару по місту Добропілля Донецької області у п’ятницю ввечері сягнуло 40, повідомляє Офіс генпрокурора.

«Станом на 14:00 кількість поранених внаслідок вечірньої комбінованої атаки збройних сил рф на житлові квартали Добропілля збільшилась до 40. Серед постраждалих – шестеро дітей. Загинуло 11 людей», - йдеться у повідомленні в телеграм.

Раніш повідомлялося про 11 загиблих і 33 поранених.