Події

15:01 08.03.2025

В Добропіллі 40 постраждалих – прокуратура

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В Добропіллі 40 постраждалих – прокуратура
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13499

Кількість постраждалих мирних мешканців внаслідок російського ракетного удару по місту Добропілля Донецької області у п’ятницю ввечері сягнуло 40, повідомляє Офіс генпрокурора.

«Станом на 14:00 кількість поранених внаслідок вечірньої комбінованої атаки збройних сил рф на житлові квартали Добропілля збільшилась до 40. Серед постраждалих – шестеро дітей. Загинуло 11 людей», - йдеться у повідомленні в телеграм.

Раніш повідомлялося про 11 загиблих і 33 поранених.

Теги: #постраждалі #добропілля #ракетний_удар

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