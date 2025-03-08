Події

14:20 08.03.2025

В Добропіллі 33 постраждалих

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В Добропіллі 33 постраждалих
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Кількість постраждалих мирних мешканців внаслідок російського ракетного удару по місту Добропілля Донецької області у п’ятницю ввечері сягнуло 33, повідомив начальник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.

"11 загиблих і 33 поранених — такі наслідки вчорашнього удару по Добропіллю станом на 13:00. Всім пораненим надано медичну допомогу", - написав Філашкін в Телеграм.

Раніше він повідомляв про 11 загиблих і 30 поранених. В Донецькій області оголошено День жалоби.

"Ввечері 7 березня 2025 року війська держави-агресора здійснили масовану комбіновану атаку на Добропілля. Попередньо, ворог бив по місту ракетами "Іскандер-М", РСЗВ "Торнадо-С" та БПЛА "Герань-2. Під ударами ворожої армії опинилось середмістя зі щільною житловою забудовою. Засоби ураження поцілили по багатоквартирних будинках… Постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу. Окрім житлових будинків, пошкоджено десятки автівок", - розповіли в Офісі генерального прокурора України.

Теги: #донеччина #добропілля #ракетний_удар

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