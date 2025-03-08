Події

10:43 08.03.2025

День жалоби оголошений в Донецькій області через удар РФ по Добропіллю

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День жалоби оголошений в Донецькій області через удар РФ по Добропіллю

В Донецькій області оголошено День жалоби, повідомляється в телеграм-каналі Донецької обласної адміністрації в суботу.

"Вчорашній удар по Добропіллю — один із найжорстокіших за останній час. Наразі відомо про 11 загиблих і 30 поранених. Вшануймо пам'ять жертв російської агресії!", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, протягом минулої доби внаслідок російських обстрілів загинули 20 мирних жителів Донецької області, зокрема 11 у Добропіллі і три у Покровську. Ще 43 людини в області за добу дістали поранення, з них 30 у Добропілля, п’ятеро з них діти.

"За даними слідства, ввечері 7 березня 2025 року війська держави-агресора здійснили масовану комбіновану атаку на Добропілля. Попередньо, ворог бив по місту ракетами "Іскандер-М", РСЗВ "Торнадо-С" та БПЛА "Герань-2. Під ударами ворожої армії опинилось середмістя зі щільною житловою забудовою. Засоби ураження поцілили по багатоквартирних будинках… Постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу. Окрім житлових будинків, пошкоджено десятки автівок", - розповіли в Офісі генерального прокурора України.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Теги: #донецька_область #добропілля #день_жалоби

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