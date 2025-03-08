У Добропіллі 11 загиблих і 30 поранених внаслідок нічного удару, всього в Донецькій області 20 загиблих

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

(додані 3-5 абзаци, доповнений заголовок)

11 мирних жителів міста Добропілля, три Покровська і шість з інших населених пунктів Донецької області загинули внаслідок обстрілів з боку російських окупантів за минулу добу, повідомив начальник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.

"За 7 березня росіяни вбили 20 жителів Донеччини: 11 у Добропіллі, 3 у Покровську, 2 у Костянтинополі, 1 у Яблунівці, Костянтинівці, Мирнограді та Іванопіллі. Ще 43 людини в області за добу дістали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", - написав Філашкін у Телеграм у суботу вранці.

Пізніше в Офісі генерального прокурора уточнили, що у Добропіллі вночі загинули 11 людей, 30 поранені, серед них п’ятеро дітей – 9, 14, 17-річні дівчата та хлопці 10 і 11 років.

"За даними слідства, ввечері 7 березня 2025 року війська держави-агресора здійснили масовану комбіновану атаку на Добропілля. Попередньо, ворог бив по місту ракетами "Іскандер-М", РСЗВ "Торнадо-С" та БПЛА "Герань-2. Під ударами ворожої армії опинилось середмістя зі щільною житловою забудовою. Засоби ураження поцілили по багатоквартирних будинках… Постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу. Окрім житлових будинків, пошкоджено десятки автівок", - йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Як повідомлялося, уночі російські війська завдали по Добропіллю трьох ударів. Попередньо, пошкоджені чотири багатоповерхових житлові будинки. Раніше повідомлялося про п’ятьох загиблих та 15 поранених.