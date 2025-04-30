Інтерфакс-Україна
Події
17:35 30.04.2025

У лікарні померла постраждала від атаки по Кам'янському жінка – ОВА

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У лікарні померла постраждала від атаки по Кам'янському жінка – ОВА

У лікарні померла жінка, яка постраждала від атаки ударних безпілотників по місту Кам'янське Дніпропетровської області, повідомив глава обласної військової адміністрації Сергій Лисак у середу.

"У лікарні померла 88-річна жінка, яка постраждала у Кам’янському 26 квітня. Тоді вона отримала сильні опіки. Увесь цей час лікарі боролися за її життя. Втім, на жаль, воно обірвалося. Це друга жертва тієї атаки на місто. Щирі співчуття родинам загиблих", - написав він у Телеграмі.

Раніше повідомлялось, що 26 квітня у Кам’янському внаслідок влучання безпілотника у багатоповерхівку загинув 67-річний чоловік, постраждали шестеро людей, серед них – 11-річна дитина.

Теги: #дніпропетровська_область #загибла #бпла

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