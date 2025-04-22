Ціна золота оновила рекорд, перевищивши позначку $3500 за унцію

Ціна золота оновила черговий рекорд, перевищивши позначку $3500 за унцію.

Традиційно попит на дорогоцінний метал та інші активи "тихої гавані", зокрема долар і US Treasuries, збільшується на тлі підвищення економічної невизначеності. Цього разу, однак, інвестори, побоюючись наслідків торговельної війни для економіки США, шукають притулку не в американських активах, а в золоті або найнадійніших валютах, як-от єна або швейцарський франк, зазначають експерти.

З початку поточного року золото подорожчало майже на 30%.

"Швидке зростання вартості золота цього року говорить мені, що ринки відчувають менше довіри до США, ніж будь-коли", - зазначає аналітик Kallanish Index Services Лі Лян Ле.

Ціна червневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex за даними на 13:00 к. ч. становила $3467,4 за унцію. Раніше під час торгів вона піднімалася до $3509,9 за унцію.

Тиск на долар і US Treasuries також чинять нападки Трампа на голову Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла. У понеділок він опублікував новий пост у соцмережі Truth Social, в якому назвав Пауелла "великим невдахою" і зажадав негайного зниження ставок Федрезервом.

Це створює побоювання з приводу можливої політизації грошово-кредитної політики в США, потенційного підриву довіри до ФРС і ще більше послаблює довіру інвесторів до американських активів, пише Trading Economics. На цьому тлі долар подешевшав, а прибутковості довгострокових US Treasuries зросли.

Учасники ринку цілком логічно скорочують присутність в американських активах, оскільки ознак того, що Білий дім змінює курс політики, що стрясає ринки, немає, а золото, можливо, залишається єдиним активом-притулком, з огляду на його несприйнятливість до імпульсивних публікацій Трампа в соцмережах, говорить аналітик Pepperstone Майкл Браун, слова якого наводить The Wall Street Journal.