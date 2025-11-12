Стрілець воєнізованої охорони "Укрзалізниці" загинув під час чергування внаслідок удару ворожого дрона - глава правління

На одному з інфраструктурних об’єктів АТ "Укрзалізниця" під час виконання службових обов’язків загинув стрілець воєнізованої охорони внаслідок удару ворожого безпілотника, повідомив глава "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

"Маємо гірку звістку - у залізничній родині втрата. Під час чергування на одному з наших інфраструктурних об'єктів від удару ворожого БПЛА загинув стрілець воєнізованої охорони. Всі обставини вивчимо детально, щоб запобігати. Родині загиблого колеги - наша максимальна допомога", - написав він у Facebook.

Перцовський зазначив, що на об'єкті було обладнане працююче укриття, де до того перебував співробітник, але черговий удар наздогнав його буквально у 2 кроках від укриття.

"Загалом - ніч, коли вчергове боролися за те, щоб поїзда до/зі Сходу йшли попри ворожі атаки і вкотре вони, подекуди альтернативнимм маршрутами, з пересадками, але йдут", - підсумував глава правління.