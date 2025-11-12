Інтерфакс-Україна
Події
07:41 12.11.2025

Стрілець воєнізованої охорони "Укрзалізниці" загинув під час чергування внаслідок удару ворожого дрона - глава правління

1 хв читати
Стрілець воєнізованої охорони "Укрзалізниці" загинув під час чергування внаслідок удару ворожого дрона - глава правління

На одному з інфраструктурних об’єктів АТ "Укрзалізниця" під час виконання службових обов’язків загинув стрілець воєнізованої охорони внаслідок удару ворожого безпілотника, повідомив глава "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

"Маємо гірку звістку - у залізничній родині втрата. Під час чергування на одному з наших інфраструктурних об'єктів від удару ворожого БПЛА загинув стрілець воєнізованої охорони. Всі обставини вивчимо детально, щоб запобігати. Родині загиблого колеги - наша максимальна допомога", - написав він у Facebook.

Перцовський зазначив, що на об'єкті було обладнане працююче укриття, де до того перебував співробітник, але черговий удар наздогнав його буквально у 2 кроках від укриття.

"Загалом - ніч, коли вчергове боролися за те, щоб поїзда до/зі Сходу йшли попри ворожі атаки і вкотре вони, подекуди альтернативнимм маршрутами, з пересадками, але йдут", - підсумував глава правління.

 

Теги: #укрзалізниця #працівник #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:41 11.11.2025
Сили безпілотних систем мають збільшити спроможності в Херсоні - Зеленський

Сили безпілотних систем мають збільшити спроможності в Херсоні - Зеленський

11:58 11.11.2025
Сирський: у жовтні наші авіаційні безпілотні комплекси уразили 77 тис. цілей противника

Сирський: у жовтні наші авіаційні безпілотні комплекси уразили 77 тис. цілей противника

10:34 11.11.2025
ЗСУ знешкодили 53 ворожих БпЛА із 119, відомо про влучання 59 безпілотників на 18 локаціях

ЗСУ знешкодили 53 ворожих БпЛА із 119, відомо про влучання 59 безпілотників на 18 локаціях

22:01 10.11.2025
Троє цивільних постраждали внаслідок атаки російського дрона у Харківській області - прокуратура

Троє цивільних постраждали внаслідок атаки російського дрона у Харківській області - прокуратура

17:48 10.11.2025
Поліція знешкодила 34 збитих ударних БпЛА на Чернігівщині з початку листопада

Поліція знешкодила 34 збитих ударних БпЛА на Чернігівщині з початку листопада

12:03 10.11.2025
"Укрзалізниця" прогнозує у 2025р. скорочення вантажних перевезень на 7% і зростання їх у 2026р. на 0,6%

"Укрзалізниця" прогнозує у 2025р. скорочення вантажних перевезень на 7% і зростання їх у 2026р. на 0,6%

11:02 08.11.2025
Програма УЗ-3000 працюватиме 2026р. у січні-лютому та жовтні-листопаді, матиме обмеження до 4 поїздок

Програма УЗ-3000 працюватиме 2026р. у січні-лютому та жовтні-листопаді, матиме обмеження до 4 поїздок

10:56 08.11.2025
"Укрзалізниця" заявляє про необхідність покриття дефіциту ліквідності 48,8 млрд грн у 2026 році без погашення євробондів

"Укрзалізниця" заявляє про необхідність покриття дефіциту ліквідності 48,8 млрд грн у 2026 році без погашення євробондів

08:42 08.11.2025
Поїзди курсують із затримками через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок нічних атак

Поїзди курсують із затримками через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок нічних атак

20:13 05.11.2025
"Укрзалізниця" обмежує рух поїздів Краматорського напрямку до меж Харківської області

"Укрзалізниця" обмежує рух поїздів Краматорського напрямку до меж Харківської області

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні

Уряд достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом" – Свириденко

Милованов заявив про вихід зі складу наглядової ради "Енергоатома" через відсутність адекватної реакції на ситуацію

Ексвіцепрем’єр-міністру Чернишову повідомлено про ще одну підозру – НАБУ

Прокурор САП вперше підтвердив участь Галущенка у корупцій схемі, викритій під час операції "Мідас"

ОСТАННЄ

Під ворожим обстрілом 16 населених пунктів Запорізької області, є постраждалий

Окупанти за добу втратили 1000 осіб та 88 од. спецтехніки

12 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

У США помер політик Генадій Балашов

Американські ветерани відвідали Київщину в межах візиту, організованого спільно з Міністерством у справах ветеранів – Калашник

Данія погодила новий пакет військової допомоги Україні на 1,4 млрд крон

Сили оборони відбили атаки росіян ще на 10 напрямках, 206 боєзіткнень за добу - Генштаб

Ворог втратив 94 особи на покровському напрямку - Генштаб

Громадська рада при Міноборони закликала перевірити всі оборонні контракти після плівок НАБУ у справі "Енергоатому"

Сирський: РФ найактивніша на покровському напрямку, посилила дії й у Запорізькій області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА