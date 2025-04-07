Інтерфакс-Україна

Події

01:00 07.04.2025

Представники ХДС непокояться через німецький золотий запас у ФРС США – ЗМІ

2 хв читати

Представники ХДС висловлюють занепокоєння безпечністю перебування золотого запасу ФРН на зберіганні у Федеральній резервній системі США, повідомляють Bild.

Зокрема видання наводить думку депутата від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Марко Вандервіца, який за інформацією Bild ще в 2012 році безуспішно намагався провести перевірку золотих запасів, намагаючись змусити Бундесбанк або взяти на себе більш активну роль зберігача, або репатріювати їх до Німеччини.

Депутат Європарламенту Маркус Фербер (ХДС), також закликав до більш ретельних перевірок німецького золота, що зберігається в США.

"Офіційні представники Бундесбанку повинні особисто перерахувати злитки і задокументувати свої результати", - цитує його слова Bild.

Німеччина володіє другим за величиною золотим запасом у світі, і зберігає 37% з них - близько 1236 метричних тонн на суму 113 мільярдів євро - у сховищах Федеральної резервної системи Нью-Йорка. Ці запаси дорогоцінного металу гарантують, що в разі потреби Бундесбанк матиме доступ до того, що він зможе обміняти на долари США (або будь-яку іншу тверду валюту).

Занепокоєння німецьких політиків викликає як тарифна політика Трампа так і спроби розширити межі своїх повноважень та стати над судовою системою США.

Президент Бундесбанку Йоахім Нагель у лютому переконував Bild: "Ми не маємо (...) жодних сумнівів, що в особі ФРС Нью-Йорка ми маємо надійного партнера для зберігання наших золотовалютних резервів".

Видання звертає увагу, що занепокоєння долею золота посилив "не хто інший, як мільярдер і високопоставлений представник адміністрації Трампа Ілон Маск, який закликав до перевірки власних золотовалютних резервів США".

Джерело: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/trumps-anti-eu-politik-besorgt-experten-holt-sofort-unser-gold-aus-den-usa-zurueck-67cea3a3e145864bf155f7ea

Теги: #німеччина #хдс #сша #золото

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:33 06.04.2025
Індонезія не відповідатиме дзеркально на мита США

Індонезія не відповідатиме дзеркально на мита США

15:30 06.04.2025
Комерційні кола В'єтнаму і США закликали відкласти мита на в'єтнамські товари

Комерційні кола В'єтнаму і США закликали відкласти мита на в'єтнамські товари

15:27 06.04.2025
Bloomberg повідомив, що Індія домагатиметься нової торговельної угоди зі США

Bloomberg повідомив, що Індія домагатиметься нової торговельної угоди зі США

08:00 06.04.2025
Маск висловився за нульові тарифи в торгівлі між США і Європою

Маск висловився за нульові тарифи в торгівлі між США і Європою

01:08 06.04.2025
Українська гімнастка здобула "золото" на Кубку світу в Болгарії

Українська гімнастка здобула "золото" на Кубку світу в Болгарії

17:31 05.04.2025
Трамп після введення мит обіцяє співгромадянам історичні успіхи в економіці

Трамп після введення мит обіцяє співгромадянам історичні успіхи в економіці

13:31 05.04.2025
Частина українських біженців в США помилково отримала листи від прикордонної служби з вимогою негайно покинути країну

Частина українських біженців в США помилково отримала листи від прикордонної служби з вимогою негайно покинути країну

04:25 02.04.2025
Зеленський очікує, що Мерц схвалить постачання ракет "Таурус" Україні – ЗМІ

Зеленський очікує, що Мерц схвалить постачання ракет "Таурус" Україні – ЗМІ

20:08 01.04.2025
Бербок: Той, хто хоче миру, повинен перш за все повернути викрадених українських дітей

Бербок: Той, хто хоче миру, повинен перш за все повернути викрадених українських дітей

21:56 27.03.2025
Голова МЗС Естонії вручив голові МЗС Німеччини Хрест за заслуги на знак її відданості Україні та НАТО

Голова МЗС Естонії вручив голові МЗС Німеччини Хрест за заслуги на знак її відданості Україні та НАТО

ВАЖЛИВЕ

Двоє жінок травмовані внаслідок ворожого обстрілу в Херсонській області - ОВА

РФ не йде на безумовне припинення вогню, бо хоче залишити собі можливість бити з акваторії чорного моря по Україні – Зеленський

У Києві є загиблий внаслідок нічної атаки, 3 постраждалих

Сили оборони збили вночі 13 з 23 ракет і 40 ворожих дронів із 109, ще 53 локаційно втрачені - Повітряні сили

На фронті за добу відбулося 178 зіткнень, найгарячіший - Покровський напрямок

ОСТАННЄ

Міністри закордонних справ Великої сімки ухвалили заяву щодо військових навчань КНР біля Тайваню

Тимошенко: міжнародні плани - закінчити війну в Україні до кінця травня

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 241 військовослужбовця - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 135 ворожих атак - Генштаб

Британський прем'єр оголосив кінець глобалізації через тарифну війну з Трампом - ЗМІ

Папа Франциск вперше з'явився на публіці після виписки зі шпиталю

Якщо Росія продовжуватиме тягнути час і відкидатиме мир, мають послідувати рішучі дії - Макрон

Російські датчики, призначені для шпигування за британськими атомними підводними човнами, виявлені в морських водах навколо Великої Британії

Одна людина постраждала через атаку КАБом в Харківській області - ОВА

Кількість жертв ворожого удару по Кривому Рогу зросла до 20 - Вілкул

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА