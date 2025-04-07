Представники ХДС непокояться через німецький золотий запас у ФРС США – ЗМІ

Представники ХДС висловлюють занепокоєння безпечністю перебування золотого запасу ФРН на зберіганні у Федеральній резервній системі США, повідомляють Bild.

Зокрема видання наводить думку депутата від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Марко Вандервіца, який за інформацією Bild ще в 2012 році безуспішно намагався провести перевірку золотих запасів, намагаючись змусити Бундесбанк або взяти на себе більш активну роль зберігача, або репатріювати їх до Німеччини.

Депутат Європарламенту Маркус Фербер (ХДС), також закликав до більш ретельних перевірок німецького золота, що зберігається в США.

"Офіційні представники Бундесбанку повинні особисто перерахувати злитки і задокументувати свої результати", - цитує його слова Bild.

Німеччина володіє другим за величиною золотим запасом у світі, і зберігає 37% з них - близько 1236 метричних тонн на суму 113 мільярдів євро - у сховищах Федеральної резервної системи Нью-Йорка. Ці запаси дорогоцінного металу гарантують, що в разі потреби Бундесбанк матиме доступ до того, що він зможе обміняти на долари США (або будь-яку іншу тверду валюту).

Занепокоєння німецьких політиків викликає як тарифна політика Трампа так і спроби розширити межі своїх повноважень та стати над судовою системою США.

Президент Бундесбанку Йоахім Нагель у лютому переконував Bild: "Ми не маємо (...) жодних сумнівів, що в особі ФРС Нью-Йорка ми маємо надійного партнера для зберігання наших золотовалютних резервів".

Видання звертає увагу, що занепокоєння долею золота посилив "не хто інший, як мільярдер і високопоставлений представник адміністрації Трампа Ілон Маск, який закликав до перевірки власних золотовалютних резервів США".

Джерело: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/trumps-anti-eu-politik-besorgt-experten-holt-sofort-unser-gold-aus-den-usa-zurueck-67cea3a3e145864bf155f7ea