Працівник "Херсонобленерго" загинув внаслідок удару дрона РФ

Працівник АТ "Херсонобленерго" загинув внаслідок атаки безпілотника РФ, повідомила компанія.

"З глибоким сумом повідомляємо, що під час виконання службових обов'язків внаслідок ворожої атаки безпілотника загинув наш колега, Бевза Олексій Миколайович, електрослюсар служби підстанцій", – написало обленерго у Facebook.

Загиблому працівнику енергокомпанії було 38 років, у нього залишилися дружина і донька.

Міністерство енергетики в своєму Телеграм зазначило, що Бевза виконував відновлювальні роботи після попереднього обстрілу росіян.