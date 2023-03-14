Єврокомісія запускає навчальний курс з інклюзивної реконструкції для українських муніципалітетів

Онлайн-курс з інклюзивної реконструкції, розроблений за програмою Європейської Комісії "Новий Європейський Баугауз" (НЄБ), проведуть для представників українських громад і архітекторів для відбудови України, повідомила пресслужба Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури.

"Європейська Комісія за допомогою НЄБ допоможе зрозуміти, як саме потрібно відбудовувати, щоб об'єкти були інклюзивними, енергоефективними та комфортними для мешканців", - ідеться в анонсі курсу.

У розробці курсу також брали участь українські громадські організації Ro3kvit і ReThink у партнерстві з Радою архітекторів Європи та проєктом "Угода мерів - Схід".

Курс складається з трьох модулів: "Організаційна підготовка до реконструкції", "Циркулярність та енергоефективність", "Реконструкція та забезпечення житлом". Вступний модуль курсу стартує 16 березня.