Інтерфакс-Україна
Події
06:07 19.06.2025

Руанда та Конго підписали мирну угоду

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У середу уряди Руанди та Демократичної Республіки Конго підписали через свої технічні делегації текст мирної угоди між обома країнами, повідомляє Державний департамент США, який виступив посередником у переговорах.

Зазначається, що міністерське підписання очікується 27 червня.

Американська влада зазначила, що нинішнє підписання є підготовчим етапом до офіційної церемонії за участі міністрів, свідком якої стане держсекретар США Марко Рубіо.

Згідно з повідомленням, угода ґрунтується на "Декларації принципів" від 25 квітня та була результатом триденних "конструктивних діалогів щодо політичних, безпекових і економічних інтересів".

Угода передбачає дотримання принципу територіальної цілісності, заборону бойових дій, розведення сил, роззброєння та умовну інтеграцію недержавних збройних формувань. Крім того, передбачені кроки з повернення біженців і внутрішньо переміщених осіб, а також плани з економічної інтеграції регіону.

Як повідомлялось, війна між двома країнами загострилася наприкінці січня, коли повстанське угруповання M23, що діє на сході ДР Конго за підтримки Руанди, захопило стратегічне місто Гома — столицю провінції Північне Ківу. У лютому бойовики також зайняли Букаву — столицю сусіднього Південного Ківу. Обидві провінції відомі своїми багатими покладами корисних копалин.

Джерело: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/06/joint-statement-on-peace-talks-between-the-democratic-republic-of-the-congo-and-the-republic-of-rwanda-mediated-by-the-united-states-and-observed-by-the-state-of-qatar/

Теги: #конго #мирна #угода #руанда

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