Інтерфакс-Україна
Політика
08:23 28.04.2025

Єрмак: РФ може наслідувати приклад Республіки Конго та Руанди щодо відновлення миру

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Єрмак: РФ може наслідувати приклад Республіки Конго та Руанди щодо відновлення миру

Росія може наслідувати приклад відновлення миру за принципом ухвалення спільної декларації між Республікою Конго та Руандою щодо врегулювання багаторічного конфлікту на Африканському континенті, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Вітаємо важливий результат у справі відновлення миру на Африканському континенті, досягнутий завдяки посередництву США. 25 квітня у Вашингтоні між Руандою та Демократичною Республікою Конго була підписана Декларація принципів, що формує шлях до врегулювання багаторічного конфлікту у регіоні Великих Озер", - написав він в телеграмі вранці понеділка.

Єрмак зазначив, що важливим в цьому процесі є те, що Руанда та Республіка Конго, а також США як посередник, в основу майбутнього мирного врегулювання закладають саме загальновизнані принципи міжнародного права, закріплені у Статуті ООН.

Зокрема, взаємне визнання суверенітету, територіальної цілісності та державних кордонів, налаштованість на розвʼязання спорів мирними засобами дипломатії та переговорами, утримання від втручання у внутрішні справи один одного.

"Росія може наслідувати цей приклад, припинити тактику маніпуляцій, зволікань та терору проти цивільного населення України, та погодитися на повне та безумовне припинення вогню як перший крок до завершення війни проти України", - підкреслив він.

За його словами, застосування принципів Статуту ООН для припинення війни в Європі є так само можливим, як і для врегулювання конфліктів в Африці.

 

 

Теги: #конго #приклади #руанда

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