Україна відкрила посольство в Руанді

Україна офіційно відкрила своє посольство в Руанді за участю руандійських чиновників, послів і членів дипломатичного корпусу, що стало важливим кроком у розвитку двосторонніх відносин між двома країнами, повідомив сайт міністерства закордонних справ.

Як повідомили у пресслужбі МЗС, 18 квітня спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх у рамках турне країнами Африки здійснив робочий візит до міста Кігалі з метою офіційного відкриття посольства України в Республіці Руанда.

У заході взяли участь постійний секретар міністерства закордонних справ і міжнародного співробітництва Руанди Клементина Мукека, посли та члени дипломатичного корпусу, акредитованого в Руанді, представники ЗМІ та ділових кіл країни перебування.

Зазначається, що Субх поінформував учасників церемонії відкриття посольства про протидію триваючій збройній агресії Росії, російським масованим ракетним ударам по енергетичній і промисловій інфраструктурі України, а також про зусилля українського народу і Збройних сил України, спрямовані на захист суверенітету і територіальної цілісності держави.

Під час візиту до Руанди спецпредставник зустрівся з міністром закордонних справ і міжнародного співробітництва Руанди Вінсентом Бірутою. Сторони обговорили перспективи розвитку двостороннього співробітництва, а також взаємодію в межах міжнародних організацій.

"Високо оцінюю позицію Руанди щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України", - наголосив український дипломат.

Спецпредставник також передав Біруті особисте послання міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та запрошення взяти участь у Глобальному саміті миру.

Зі свого боку руандійський міністр Вінсент Бірута відзначив героїзм українського народу, який, за його словами, мужньо протистоїть російській агресії. Міністр поінформував, що руандійська сторона розглядає можливість участі в Глобальному саміті миру в Швейцарії.

Бірута також наголосив, що відкриття українського дипломатичного представництва є важливим кроком у розвитку відносин між Україною та Руандою, який надасть нового імпульсу двосторонньому співробітництву.