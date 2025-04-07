Сибіга вшанував пам'ять жертв геноциду тутсі в Руанді у 1994 році

Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив вшанування пам’яті жертв геноциду тутсі в Руанді у 1994 році.

"Сьогодні Україна разом із Африканським Союзом та Махмудом Алі Юсуфом приєднується до світу у вшануванні пам’яті жертв геноциду тутсі в Руанді 1994 року. Ми солідарні та вшановуємо пам’ять загиблих. Як нація, яка пережила геноцид через голод минулого століття і зараз захищається від геноцидної війни, ми глибоко поділяємо горе народу Руанди", - написав він у соцмережі X.

Сибіга наголосив, що такі жахливі злочини більше ніколи не повинні повторитися