Інтерфакс-Україна

Події

21:51 07.04.2025

Сибіга вшанував пам'ять жертв геноциду тутсі в Руанді у 1994 році

1 хв читати
Сибіга вшанував пам'ять жертв геноциду тутсі в Руанді у 1994 році
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив вшанування пам’яті жертв геноциду тутсі в Руанді у 1994 році.

"Сьогодні Україна разом із Африканським Союзом та Махмудом Алі Юсуфом приєднується до світу у вшануванні пам’яті жертв геноциду тутсі в Руанді 1994 року. Ми солідарні та вшановуємо пам’ять загиблих. Як нація, яка пережила геноцид через голод минулого століття і зараз захищається від геноцидної війни, ми глибоко поділяємо горе народу Руанди", - написав він у соцмережі X.

Сибіга наголосив, що такі жахливі злочини більше ніколи не повинні повторитися

 

Теги: #руанда #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:15 07.04.2025
Термінове засідання Радбезу ООН через удар Росії по Кривому Рогу відбудеться у вівторок за ініціативи України - Сибіга

Термінове засідання Радбезу ООН через удар Росії по Кривому Рогу відбудеться у вівторок за ініціативи України - Сибіга

21:11 04.04.2025
Сибіга про удар по Кривому Рогу: Ще одна російська атака на житловий район без жодної військової цілі

Сибіга про удар по Кривому Рогу: Ще одна російська атака на житловий район без жодної військової цілі

18:55 04.04.2025
Сибіга зустрівся з Каллас, обговорив євроінтеграцію та шлях до миру

Сибіга зустрівся з Каллас, обговорив євроінтеграцію та шлях до миру

14:27 04.04.2025
Сибіга і Сіярто домовилися наступного тижня провести наступний раунд консультацій між командами України та Угорщини

Сибіга і Сіярто домовилися наступного тижня провести наступний раунд консультацій між командами України та Угорщини

13:42 04.04.2025
Сибіга: угоду з США про мінеральні ресурси аналізують на відповідність українському законодавству та майбутньому членству в ЄС

Сибіга: угоду з США про мінеральні ресурси аналізують на відповідність українському законодавству та майбутньому членству в ЄС

13:24 04.04.2025
Сибіга: "Рамштайн" продовжуватиме існувати навіть за відсутності США

Сибіга: "Рамштайн" продовжуватиме існувати навіть за відсутності США

13:00 04.04.2025
Сибіга: Україна ніколи не прийме право вето третьої країни на її членство в НАТО

Сибіга: Україна ніколи не прийме право вето третьої країни на її членство в НАТО

11:09 04.04.2025
Сибіга на засіданні Ради Україна-НАТО закликав посилити тиск на Росію, низка держав оголосила про нові зобовʼязання та пакети допомоги

Сибіга на засіданні Ради Україна-НАТО закликав посилити тиск на Росію, низка держав оголосила про нові зобовʼязання та пакети допомоги

20:08 03.04.2025
Сибіга в НАТО буде говорити про тиск на РФ, щоб змусити розпочати справжній діалог та про гарантії безпеки

Сибіга в НАТО буде говорити про тиск на РФ, щоб змусити розпочати справжній діалог та про гарантії безпеки

18:47 03.04.2025
Сибіга обговорив з міністром закордонних справ Туреччини підтримання миру та безпеки в Чорноморському регіоні

Сибіга обговорив з міністром закордонних справ Туреччини підтримання миру та безпеки в Чорноморському регіоні

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував новини щодо нових оборонних пакетів для України

Зеленський призначив ексгенпрокурора Костіна послом в Нідерландах та представником при Організації по забороні хімзброї

Зеленський призначив Мельника постпредом при ООН, звільнив з посади посла в Бразилії – указ

Зеленський провів Ставку: Максимально збільшуємо виробництво дронів в Україні

Дрони знищили 77 тис. ворожих цілей за березень – Сирський

ОСТАННЄ

Окупанти атакували з БпЛА херсонця, чоловіка направили до лікарні – Мрочко

Король Великої Британії з дружиною прибули із державним візитом до Італії

Сибіга і Бербок обговорили міжнародну відповідь на балістичний удар РФ по Кривому Рогу

Зеленський призначив 4 нових послів, замінив посла Фінляндії

Ізраїльський прем'єр прибув до США для обговорення з Трампом митних тарифів

Зеленський призначив Нечитайла послом в Китаї – указ

Зеленський анонсував новини щодо нових оборонних пакетів для України

Зеленський призначив ексгенпрокурора Костіна послом в Нідерландах та представником при Організації по забороні хімзброї

Зеленський призначив Мельника постпредом при ООН, звільнив з посади посла в Бразилії – указ

Зеленський провів Ставку: Максимально збільшуємо виробництво дронів в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА