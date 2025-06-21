Інтерфакс-Україна
Події
02:24 21.06.2025

Трамп уклав договір між Конго та Руандою у їхній війні

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Президент США Дональд Трамп повідомив про посередництво в укладенні договору між Конго та Руандою у їхній війні, яка тривала понад 30 років.

"Я дуже радий повідомити, що разом із державним секретарем Марко Рубіо мені вдалося укласти чудовий договір між Демократичною Республікою Конго та Республікою Руанда у їхній війні, яка була відома жорстоким кровопролиттям та смертями, навіть більшими, ніж більшість інших війн, і тривала десятиліттями", - написав він у Truth.

Трамп повідомив, що представники Руанди та Конго будуть у Вашингтоні в понеділок, щоб підписати документи.

"Це Великий день для Африки і, відверто кажучи, Великий день для всього світу!", - заявив американський лідер, додавши, що "не отримає Нобелівської премії" за припинення низки війн в різних крапках світу, зокрема між Україною та РФ чи Ірану з Ізраїлем, але зазначив, що для нього "це все, що важливо".

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114717932061341718

Теги: #договорі #конго #руанда #сша

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