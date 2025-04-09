США анулюють всі візи громадянам Південного Судану через суперечку про репатріацію

Адміністрація Трампа анулює візи всіх власників паспортів Південного Судану і припинять в'їзд до країни, повідомляє The Guardian.

"Кожна країна повинна своєчасно приймати повернення своїх громадян, якщо інша країна, включно зі Сполученими Штатами, намагається їх вислати", - йдеться в заяві.

Державний департамент заявив, що Південний Судан "користується перевагами Сполучених Штатів", не виконуючи зусиль США щодо повернення людей до східноафриканської країни, додавши, що заходи набудуть чинності негайно.

"Усі записи на візи скасовуються, нові візи видаватися не будуть, наявні візи не діятимуть, і, отже, ніхто з Південного Судану не в'їжджатиме до Сполучених Штатів за візою, поки це питання не буде вирішено", - заявив Заступник держсекретаря Крістофер Ландау.

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон "буде готовий переглянути ці дії, коли Південний Судан буде повністю співпрацювати".

Джерело:https://www.theguardian.com/us-news/2025/apr/06/us-revokes-all-visas-for-south-sudanese-over-countrys-failure-to-repatriate-citizens