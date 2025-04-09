Інтерфакс-Україна

Події

04:28 09.04.2025

США анулюють всі візи громадянам Південного Судану через суперечку про репатріацію

1 хв читати

Адміністрація Трампа анулює візи всіх власників паспортів Південного Судану і припинять в'їзд до країни, повідомляє The Guardian.

"Кожна країна повинна своєчасно приймати повернення своїх громадян, якщо інша країна, включно зі Сполученими Штатами, намагається їх вислати", - йдеться в заяві.

Державний департамент заявив, що Південний Судан "користується перевагами Сполучених Штатів", не виконуючи зусиль США щодо повернення людей до східноафриканської країни, додавши, що заходи набудуть чинності негайно.

"Усі записи на візи скасовуються, нові візи видаватися не будуть, наявні візи не діятимуть, і, отже, ніхто з Південного Судану не в'їжджатиме до Сполучених Штатів за візою, поки це питання не буде вирішено", - заявив Заступник держсекретаря Крістофер Ландау.

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон "буде готовий переглянути ці дії, коли Південний Судан буде повністю співпрацювати".

Джерело:https://www.theguardian.com/us-news/2025/apr/06/us-revokes-all-visas-for-south-sudanese-over-countrys-failure-to-repatriate-citizens

Теги: #південний #судан #візи #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:44 09.04.2025
Удари РФ по Україні можуть поставити під загрозу мирні переговори - представник США при ООН

Удари РФ по Україні можуть поставити під загрозу мирні переговори - представник США при ООН

05:12 09.04.2025
Китай відповів на те, що Піт Хегсет назвав країну "загрозою Панамському каналу"

Китай відповів на те, що Піт Хегсет назвав країну "загрозою Панамському каналу"

02:44 09.04.2025
Трамп підписав укази на підтримку вугільної промисловості США

Трамп підписав укази на підтримку вугільної промисловості США

02:17 09.04.2025
Республіканці планують обмежити вплив Трампа на зовнішню торгівлю – ЗМІ

Республіканці планують обмежити вплив Трампа на зовнішню торгівлю – ЗМІ

18:04 03.04.2025
Грузія скоротила до року право перебування в країні для громадян України, які в’їжджають без візи

Грузія скоротила до року право перебування в країні для громадян України, які в’їжджають без візи

10:28 14.03.2025
Евакуація ціною життя. "Українські вертольоти" здійснили героїчну місію у Південному Судані

Евакуація ціною життя. "Українські вертольоти" здійснили героїчну місію у Південному Судані

12:43 26.02.2025
Військовий літак розбився біля столиці Судану, загинули понад 45 осіб

Військовий літак розбився біля столиці Судану, загинули понад 45 осіб

18:29 31.01.2025
Британія спростила візові правила для українських дітей

Британія спростила візові правила для українських дітей

22:01 26.11.2024
Сибіга закликав обмежити видачу європейськими країнами віз громадянам РФ

Сибіга закликав обмежити видачу європейськими країнами віз громадянам РФ

13:25 03.09.2024
Україна і Камбоджа мають намір домовитися про взаємне скасування візових вимог для службових і диппаспортів

Україна і Камбоджа мають намір домовитися про взаємне скасування візових вимог для службових і диппаспортів

ВАЖЛИВЕ

У Харкові через атаку ворожих БпЛА є постраждалий

Зеленський разом з прем’єром Бельгії та представниками бельгійських оборонних компаній оглянули українські дрони

ООН: щонайменше 12 910 цивільних, у тому числі 682 дитини, вже вбито внаслідок війни в Україні

Глава Міноборони Польщі: допомога США Україні триває

МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю

ОСТАННЄ

Західна розвідка попереджає про шпигунське ПЗ, спрямоване проти Тайваню та правозахисників Тибету – ЗМІ

Президент Венесуели оголосив про надзвичайний економічний стан

Бельгія сприятиме поверненню депортованих і примусово переміщених РФ українських дітей

Бельгія підтримує Україну: освіта, захист і людяність — пріоритет у час війни

Трамп анонсував масштабне скорочення витрат на понад $1 трлн

Три людини, у тому числі дитина, поранені внаслідок нічних ударів по Краматорську - голова Донецької ОВА

Голова Пентагону: Китай становить загрозу для Панамського каналу

Співробітництво з Україною в ОПК наразі цікавіше для інвесторів за розробку копалин – депутат

Внаслідок атаки БпЛА на Дніпро постраждало 14 людей – Лисак

Речниця Держдепу США назвала "тривожними" докази участі громадян Китаю у війні проти України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА