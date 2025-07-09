"Нова пошта" додала Дніпропетровську область до програми доставки для військових у співпраці з "Армією+"

Компанія "Нова пошта", лідер експрес-відправлень в Україні, розширила програму для військових у партнерстві з мобільним застосунком "Армія+"в межах державної програми лояльності "Плюси", додавши до переліку регіонів Дніпропетровську область.

Згідно з повідомленням пресслужби компанії, вже з червня "Нова пошта" розширила можливості програми збільшивши кількість відправлень, додавши нову область та спрощене оформлення.

Таким чином, щомісяця можна згенерувати до трьох штрихкодів на оплату посилок у застосунку "Армія+", у меню "Сервіси" , "Плюси" , "Нова пошта", кожен штрихкод діє до 7 днів, після чого повертається в систему для інших користувачів, максимальна вага посилки - до 30 кг, вартість - 1 гривня, а доставка діє у шести прифронтових областях: Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській.

"Нова пошта" додала, що з моменту приєднання до програми "Плюси" військові здійснили понад 260 тис. доставок за 1 грн.

"Ми проаналізували, як користувачі взаємодіють із програмою і вдосконалили процес, щоб вона краще відповідала запитам військових. Зокрема, збільшили кількість кодів і географію дії. Наша мета — зробити оформлення максимально простим і доступним, особливо для тих, хто перебуває на позиціях", — підкреслив начальник управління Гуманітарної Нової пошти Георгій Гарькуша.

Компанія також наголосила, що паралельно з "Армією+" діє програма гуманітарної "Нової пошти" для волонтерів.

"З 2014 року "Нова пошта" доставила понад 4,8 млн гуманітарних відправлень загальною вагою понад 170 тис. тонн", - додали в пресслужбі.

Раніше повідомлялось, що "Нова пошта" долучилася до програми преференцій "Плюси" в мобільному застосунку "Армія+" для військовослужбовців, що передбачає можливість для них відправляти й отримувати вантажі до 30 кг за 1 гривню у відділеннях прифронтових областей: Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської.