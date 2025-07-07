Інтерфакс-Україна
Події
15:55 07.07.2025

Військові зможуть подати рапорти про звільнення після полону і навчання під час служби через "Армію+"

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Військові зможуть подати рапорти про звільнення після полону і навчання під час служби через "Армію+"

Шість нових електронних рапортів з’явилося в мобільному застосунку для військовослужбовців "Армія+", повідомляється у Телеграм-каналі Міністерства оборони України у понеділок.

"Відтепер військові можуть швидко подати рапорт щодо: звільнення зі служби після полону; заочного навчання під час служби; призначення на ТВО (тимчасове виконання обов’язків); початку тимчасового виконання обов’язків; продовження служби для непридатних; зміни персональних даних", - повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, усі рапорти мають пояснення, оформити і подати їх можна за кілька хвилин.

Наразі в застосунку доступно 42 типи рапортів, які подали понад 600 тисяч разів.

 

Теги: #міноборони #військовослужбовці #застосунок

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