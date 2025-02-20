Autalkie – голос і підтримка для дітей з особливостями

Останніми роками аутизм став знайомим майже кожному з нас – у наших родинах, серед друзів та знайомих є діти з розладами спектра аутизму. За новими даними ВООЗ, кожна 60-та дитина у світі народжується з РАС, і для багатьох з них вербальна комунікація залишається складною.

Autalkie – це україномовний додаток, розроблений ГО “Особенным от особенных”, щоб допомогти невербальним дітям спілкуватися з родиною.

Заснований на 3D-анімованих картках із озвученням і вбудованим асистентом, він спрощує комунікацію та адаптується до індивідуальних потреб дитини.

Додаток включає:

✅ Інтерактивні картки з голосовою підтримкою

✅ Персоналізованого асистента для підбору фраз

✅ Гнучке налаштування інтерфейсу для комфортного спілкування

🔹 Усі основні функції Autalkie доступні безкоштовно, що особливо важливо для одиноких батьків.

Autalkie – це не просто інструмент, а крок до доступнішого та зрозумілого світу для кожної дитини.

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