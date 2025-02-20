Autalkie – голос і підтримка для дітей з особливостями
Останніми роками аутизм став знайомим майже кожному з нас – у наших родинах, серед друзів та знайомих є діти з розладами спектра аутизму. За новими даними ВООЗ, кожна 60-та дитина у світі народжується з РАС, і для багатьох з них вербальна комунікація залишається складною.
Autalkie – це україномовний додаток, розроблений ГО “Особенным от особенных”, щоб допомогти невербальним дітям спілкуватися з родиною.
Заснований на 3D-анімованих картках із озвученням і вбудованим асистентом, він спрощує комунікацію та адаптується до індивідуальних потреб дитини.
Додаток включає:
✅ Інтерактивні картки з голосовою підтримкою
✅ Персоналізованого асистента для підбору фраз
✅ Гнучке налаштування інтерфейсу для комфортного спілкування
🔹 Усі основні функції Autalkie доступні безкоштовно, що особливо важливо для одиноких батьків.
Autalkie – це не просто інструмент, а крок до доступнішого та зрозумілого світу для кожної дитини.