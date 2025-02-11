ПриватБанк 2025р запустить мобільну версію застосунку для купівлі ОВДП

Державний ПриватБанк цього року зробив доступними інвестиції в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) від 1000 грн, що значно підсилило його позиції на ринку і збільшило обсяг операцій клієнтів з ОВДП, повідомила заступниця голови правління банку, CFO Лариса Чернишова.

"Я особисто користуюся - це дуже зручний застосунок. Щодо мобільної версії, ми працюємо над мобільною версією і цього року ми впевнені, що надамо клієнтам можливість інвестувати в державні цінні папери і через мобільну версію", – сказала Чернишова на брифінгу в Києві у вівторок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Вона підкреслила, що покращення клієнтського досвіду – це ключовий вектор розвитку банку в 2025 році. "З точки зору збільшення кількості транзакцій, клієнтів, портфелів, доходів", - додала заступниця голови правління.

За її словами, у 2024 році кількість приватних клієнтів банку скоротилася з 18,35 млн до 18,32 млн, тоді як кількість бізнес-клієнтів зросла з 0,88 тис. до 0,91 тис.

Як повідомлялося, ПриватБанк очолив у 2024 році рейтинг первинних дилерів Мінфіну на ринку ОВДП. Станом на початок грудня 2024 року у власності ПриватБанку були ОВДП на 330,8 млрд грн, тоді як роком раніше – на 255,7 млрд грн.

За даними "Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках" (РЦ, Київ), торік кількість зареєстрованих інвесторів в Україні збільшилася зі 166,12 тис. до 197,79 тис.