КАІ та Vodafone запустили перший університетський 5G-простір в Україні – Федоров

Державний університет "Київський авіаційний інститут" (КАІ) спільно з оператором мобільного зв'язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU) запустили перший університетський 5G-простір в Україні, повідомив перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у четвер.

"Раніше тестування 5G-зв’язку відбувалося лише в офісах телеком-операторів та на промислових об'єктах. Зараз ці послуги надаватимуть для закладів освіти, а згодом і для всіх українців", - зазначив Федоров.

У релізі Vodafone зазначається, що сегмент мережі побудований на базі обладнання Nokia та забезпечує стійке покриття на 1-му і 2-му поверхах першого корпусу КАІ.

Генеральна директорка "ВФ Україна" Ольга Устинова нагадала, що відкрита 5G-зона вже працює в офісі компанії в Києві.

За словами декану факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій КАІ Романа Одарченко, запуск 5G дозволить забезпечити студентам та дослідникам доступ до інновацій.