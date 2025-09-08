Київська влада відхилила петицію про звільнення директорки департаменту охорони культспадщини КМДА

Петиція про звільнення Марини Соловйової з посади директорки департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації (КМДА) відхилена владою української столиці.

"У разі встановлення фактів, що можуть слугувати підставою для притягнення директора Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до дисциплінарної відповідальності, відповідні заходи вживатимуться згідно з вимогами чинного законодавства", - йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

Як повідомлялося, 18 серпня петиція на сайті Київської міської ради із закликом звільнити Соловйову з посади директорки департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації (КМДА) набрала необхідну для розгляду кількість голосів – 6 тис.

"Очільниця Департаменту охорони культурної спадщини КМДА — Марина Соловйова — системно дискредитує памʼяткоохоронну політику Києва. Замість боротьби з тими, хто руйнує історичні будівлі, вона подає позови проти громадських організацій, які ці будівлі захищають. Не реагує на масове знищення спадщини столиці. Не ініціює системних рішень, які мали б це зупинити. У міській раді досі лишається неприйнятим рішення про заборону знесення старовинних будівель віком понад 100 років. Використовує адмінресурс, аби заважати ініціативам відновлення памʼяток", - йшлося в тексті петиції.