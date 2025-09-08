Інтерфакс-Україна
Події
11:44 08.09.2025

Київська влада відхилила петицію про звільнення директорки департаменту охорони культспадщини КМДА

1 хв читати
Київська влада відхилила петицію про звільнення директорки департаменту охорони культспадщини КМДА

Петиція про звільнення Марини Соловйової з посади директорки департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації (КМДА) відхилена владою української столиці.

"У разі встановлення фактів, що можуть слугувати підставою для притягнення директора Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до дисциплінарної відповідальності, відповідні заходи вживатимуться згідно з вимогами чинного законодавства", - йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

Як повідомлялося, 18 серпня петиція на сайті Київської міської ради із закликом звільнити Соловйову з посади директорки департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації (КМДА) набрала необхідну для розгляду кількість голосів – 6 тис.

"Очільниця Департаменту охорони культурної спадщини КМДА — Марина Соловйова — системно дискредитує памʼяткоохоронну політику Києва. Замість боротьби з тими, хто руйнує історичні будівлі, вона подає позови проти громадських організацій, які ці будівлі захищають. Не реагує на масове знищення спадщини столиці. Не ініціює системних рішень, які мали б це зупинити. У міській раді досі лишається неприйнятим рішення про заборону знесення старовинних будівель віком понад 100 років. Використовує адмінресурс, аби заважати ініціативам відновлення памʼяток", - йшлося в тексті петиції.

Теги: #відхилення #кмда #петиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:38 07.09.2025
Петиція до Кабміну про гідний рівень оплати праці педагогам набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну про гідний рівень оплати праці педагогам набрала 25 тис. голосів

17:51 05.09.2025
Руслан Кандибор звільнений з посади керівника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА

Руслан Кандибор звільнений з посади керівника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА

16:39 05.09.2025
КМДА повідомляє про обшуки у департаменті суспільних комунікацій

КМДА повідомляє про обшуки у департаменті суспільних комунікацій

15:55 05.09.2025
Правоохоронці прийшли з обшуками в Департамент суспільних комунікацій КМДА, щоб вилучити документи, які є на сайті – КМДА

Правоохоронці прийшли з обшуками в Департамент суспільних комунікацій КМДА, щоб вилучити документи, які є на сайті – КМДА

16:36 04.09.2025
Петицію про надання Героя України (посмертно) Парубію зареєстровано на сайті президента

Петицію про надання Героя України (посмертно) Парубію зареєстровано на сайті президента

12:40 04.09.2025
Президента України закликають присвоїти Андрію Парубію звання Герой України – петиція

Президента України закликають присвоїти Андрію Парубію звання Герой України – петиція

09:29 03.09.2025
Ще одна петиція про заборону їздити по Києву мотоциклам і автомобілям з гучними двигунами набрала необхідні голоси

Ще одна петиція про заборону їздити по Києву мотоциклам і автомобілям з гучними двигунами набрала необхідні голоси

14:59 02.09.2025
Проти голови Деснянської РДА Бахматова відкрите кримінальне провадження – КМДА

Проти голови Деснянської РДА Бахматова відкрите кримінальне провадження – КМДА

15:58 28.08.2025
Петиція до Кабміну про обмеження друку і розповсюдження російськомовної книги набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну про обмеження друку і розповсюдження російськомовної книги набрала 25 тис. голосів

17:45 26.08.2025
Київ із 2023 року виплатив понад 778 млн грн допомоги для родин загиблих Захисників і Захисниць України - КМДА

Київ із 2023 року виплатив понад 778 млн грн допомоги для родин загиблих Захисників і Захисниць України - КМДА

ВАЖЛИВЕ

Затриманий співробітник НАБУ з підрозділу "Д-2" входив до масштабної агентурної мережі ворога – СБУ

Засоби Deep Strike уразили на території РФ 60 цілей у серпні – Сирський

ПС ЗС України: Збито 112 з 142 ворожих БпЛА, є влучання у семи локаціях

Росія здійснила масовану атаку на українську енергосистему - Міненерго

ЗС України повністю взяли під контроль с. Зарічне на Донеччині

ОСТАННЄ

Газопостачання у понад 8 тис. абонентів відсутнє внаслідок повітряної атаки РФ у Київській області

Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки у РФ та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів - джерела

У найближчі дві доби в Україні очікуються короткочасні дощі та грози

ВАКС відмовив НАБУ у здійсненні розслідування у справі голови ВС без участі Жеваго – адвокати бізнесмена

"Укрнафта" і "ТОКА" відкрили першу спільну зарядну станцію для електромобілів у Хмельницькому

Енергетики заживили більшу частину знеструмлених внаслідок масованої атаки 7 вересня споживачів – "Укренерго"

ДБР розслідує смертельну ДТП у Києві за участю військового авто

Свириденко з міністрами показали керівникам дипмісій пошкоджені російською атакою поверхи будівлі Кабміну

Фонд "Житло для ВПО" з фіндопомогою від польської Dom Development реконструював житло під Вінницею

Окупанти 25 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 4 мирних жителів загинули

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА