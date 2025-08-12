Інтерфакс-Україна
Події
18:33 12.08.2025

Депутати відхилили "правки Дубіля" стосовно закупівлі ліків до законопроєкту про Defence City

2 хв читати
Депутати відхилили "правки Дубіля" стосовно закупівлі ліків до законопроєкту про Defence City

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики відхилив правки, щостосуються закупіві ліків, подані до законопроєкту про підтримку підприємств оборонно-промислового комплексу (№13420).

Як повідомляє в фейсбуці Благодійний фонд "Пацієнти України", відповідне рішення комітет ухвалив у вівторок.

"Це проміжна перемога, адже правки ще можуть висунути на розгляд під час голосування законопроєкту у Верховній Раді. Ми продовжимо пильно стежити за спробами депутатів внести лобістські зміни у законодавство та переписати фармацевтичний ринок під інтереси окремих постачальників", - наголосили у фонді.

Як повідомлялося, член парламенстького комітету здоров’я нації, меддопомоги та медстрахування Валерій Дубіль (фракція "Батьківщина") подав до законопроєкту №13420 про підтримку підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) правки, які, зокрема, передбачають дозвіл постачальникам право замінювати препарати, закуплені за державний кошт, на "еквівалентні" без погодження з держзакупівельником, якщо оригінальні ліки не вдається поставити, а також запровадження обов’язкового лабораторного контролю для ліків, закуплених через механізм паралельного імпорту.

БФ "Пацієнти України" пов’язував подані до законопроєкту, який не має стосутнку до фармацевтичної сфери, правки зі спробою "врегулювати" проблеми, що постали у фармдистриб’ютора "Дойче-Фарм", який став переможцем тендеру на закупівлю ліків за кошти держбюджету, але не зміг зареєструвати та поставити їх.

За інформацією фонду, "Дойч-Фарм" належить дружині голови Чернігівської обласної організації "Батьківщини".

Проти "правок Дубіля" виступила також Європейська бізнес асоціація (ЄБА).

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти за основу законопроєкти №13420  (зміни у Податковий кодекс) та №13421 (зміни у Митний кодекс), які дозволяють реалізувати концепцію Defence City з суттєвими доопрацюваннями. Вони, зокрема, передбачають, що правовий режим Defence City діятиме до 1 січня 2036 року (але не пізніше року вступу України до ЄС), а замість переліку підприємств ОПК буде створено реєстр Defence City, ведення якого забезпечуватиме Міноборони.

Теги: #парламент #закупівля #ліки #відхилення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:49 12.08.2025
В Україні відсутні суб’єкти господарювання, які отримали дозвіл на паралельний імпорт ліків - МЗУ

В Україні відсутні суб’єкти господарювання, які отримали дозвіл на паралельний імпорт ліків - МЗУ

11:19 12.08.2025
До законопроекту про податкові зміни для реалізації концепції Defence City надійшли правки, які можуть спричинити дефіцит ліків – ЄБА

До законопроекту про податкові зміни для реалізації концепції Defence City надійшли правки, які можуть спричинити дефіцит ліків – ЄБА

16:24 06.08.2025
Парламент Гагаузії: Євгенія Гуцул залишається легітимним башканом автономії

Парламент Гагаузії: Євгенія Гуцул залишається легітимним башканом автономії

21:48 05.08.2025
Зеленський обіцяє збільшити фінансування на пряму закупівлю дронів для бригад

Зеленський обіцяє збільшити фінансування на пряму закупівлю дронів для бригад

00:59 01.08.2025
Індійські держкомпанії призупинили закупівлю російської нафти — ЗМІ

Індійські держкомпанії призупинили закупівлю російської нафти — ЗМІ

20:49 29.07.2025
МОЗ розширив перелік дозувань ліків на основі канабісу, які виготовляються в аптеках

МОЗ розширив перелік дозувань ліків на основі канабісу, які виготовляються в аптеках

20:18 29.07.2025
Дофінансування держзакупівлі ліків на 3,1 млрд грн дозволить закрити 100% потреби по багатьом позиціям онкології та серцево-судинних захворюваннях – Адаманов

Дофінансування держзакупівлі ліків на 3,1 млрд грн дозволить закрити 100% потреби по багатьом позиціям онкології та серцево-судинних захворюваннях – Адаманов

11:45 28.07.2025
Литва витратила понад $2 млрд на закупівлі зброї у США

Литва витратила понад $2 млрд на закупівлі зброї у США

07:54 28.07.2025
Сирія проведе парламентські вибори у вересні

Сирія проведе парламентські вибори у вересні

10:43 24.07.2025
Обмеження постачання ліків одному дистриб’ютору на рівні 20% не вплине на наявність препаратів у великих аптечних мережах – експерт

Обмеження постачання ліків одному дистриб’ютору на рівні 20% не вплине на наявність препаратів у великих аптечних мережах – експерт

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: розмова Трампа та Путіна може бути важлива для їх двостороннього треку, але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть

Зеленський доручив уряду спростити перетин кордону для молодих українців

Буданов проінспектував позиції на Зміїному та газовидобувних платформах у Чорному морі

Інформація про начебто прорив російських військ в районі Покровська не відображає реальних фактів – СтратКом ЗСУ

Росіяни можуть готуватися до нових наступальних операцій, важлива єдність світу і тиск на РФ– Зеленський

ОСТАННЄ

На підконтрольну Україні територію повернули маму з чотирма дітьми - Єрмак

Зеленський: найкраще в День молоді –конкретика, яка дає відповіді на питання молоді

До системи оцінювання повсякденного функціонування, яка замінила МСЕК, вже залучені 300 багатопрофільних лікарень – Карчевич

Зеленський після розмови з президентом Румунії: зараз все вирішує рішучість Трампа та єдність Європи

Ердоган готовий організувати зустріч лідерів України, США, РФ та Туреччини - Зеленський

"Укргідроенерго" має найменші запаси води за останні десятиріччя – глава компанії

Безпілотники СБУ повторно атакували термінал зберігання "шахедів" у Татарстані

Ердоган та Зеленський обговорили можливе проведення саміту лідерів України та Росії у Стамбулі

Біля вантажного порту окупованої росіянами ЗАЕС фіксується задимлення – Міненерго

ЗСУ вживають заходів для зупинення окупантів на добропільському та покровському напрямках - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА