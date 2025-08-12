Депутати відхилили "правки Дубіля" стосовно закупівлі ліків до законопроєкту про Defence City

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики відхилив правки, щостосуються закупіві ліків, подані до законопроєкту про підтримку підприємств оборонно-промислового комплексу (№13420).

Як повідомляє в фейсбуці Благодійний фонд "Пацієнти України", відповідне рішення комітет ухвалив у вівторок.

"Це проміжна перемога, адже правки ще можуть висунути на розгляд під час голосування законопроєкту у Верховній Раді. Ми продовжимо пильно стежити за спробами депутатів внести лобістські зміни у законодавство та переписати фармацевтичний ринок під інтереси окремих постачальників", - наголосили у фонді.

Як повідомлялося, член парламенстького комітету здоров’я нації, меддопомоги та медстрахування Валерій Дубіль (фракція "Батьківщина") подав до законопроєкту №13420 про підтримку підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) правки, які, зокрема, передбачають дозвіл постачальникам право замінювати препарати, закуплені за державний кошт, на "еквівалентні" без погодження з держзакупівельником, якщо оригінальні ліки не вдається поставити, а також запровадження обов’язкового лабораторного контролю для ліків, закуплених через механізм паралельного імпорту.

БФ "Пацієнти України" пов’язував подані до законопроєкту, який не має стосутнку до фармацевтичної сфери, правки зі спробою "врегулювати" проблеми, що постали у фармдистриб’ютора "Дойче-Фарм", який став переможцем тендеру на закупівлю ліків за кошти держбюджету, але не зміг зареєструвати та поставити їх.

За інформацією фонду, "Дойч-Фарм" належить дружині голови Чернігівської обласної організації "Батьківщини".

Проти "правок Дубіля" виступила також Європейська бізнес асоціація (ЄБА).

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти за основу законопроєкти №13420 (зміни у Податковий кодекс) та №13421 (зміни у Митний кодекс), які дозволяють реалізувати концепцію Defence City з суттєвими доопрацюваннями. Вони, зокрема, передбачають, що правовий режим Defence City діятиме до 1 січня 2036 року (але не пізніше року вступу України до ЄС), а замість переліку підприємств ОПК буде створено реєстр Defence City, ведення якого забезпечуватиме Міноборони.