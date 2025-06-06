ДБР повідомило про підозру трьом міністрам оборони часів Януковича

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру трьом міністрам оборони часів президента-втікача Віктора Януковича, через дії яких Україна втратила сотні одиниць критичного важливого озброєння.

"Працівники ДБР зібрали докази протиправних дій трьох колишніх міністрів оборони України часів Віктора Януковича, які призвели до зниження боєготовності та боєздатності Збройних сил України, а також до суттєвого послаблення обороноздатності держави", йдеться у повідомленні ДБР на сайті у п'ятницю.

Повідомляється, що у період з березня 2010 року по лютий 2014 року, нехтуючи вимогами Конституції та законів України, а також усвідомлюючи системні загрози з боку РФ, зазначені посадовці замість виконання завдань зі зміцнення оборонного потенціалу країни, вживали заходів щодо відчуження військової техніки та озброєння Збройних сил України. Таким чином вони сприяли послабленню обороноздатності держави та фактично надали допомогу іноземній державі у проведенні підривної діяльності проти України.

За розпорядженнями вказаних посадовців було безпідставно продано боєздатне озброєння та військова техніка, зокрема: сотні одиниць танків, бронетехніки та артилерійських систем; десятки одиниць зенітно-ракетних комплексів; сотні одиниць гусеничної та колісної техніки; десятки бойових літаків та вертольотів; тисячі ракет; мільйон одиниць стрілецької зброї та боєприпасів різних калібрів.

Комплекс проведених процесуальних дій та судових військових експертиз підтвердив необґрунтованість управлінських рішень, прийнятих кожним із колишніх міністрів оборони, а також встановив прямий причинно-наслідковий зв’язок між їхніми діями та негативними наслідками для боєготовності та обороноздатності держави.

Трьом колишнім міністрам оборони України часів Віктора Януковича повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). У разі неявки підозрюваних за викликами буде вирішено питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та оголошення їх у розшук.

У повідомленні не вказані імена фігурантів. У період з березня 2010 року по лютий 2014 року міністрами оборони України були: адмірал Михайло Єжель (2010-2012рр), Дмитро Саламатін (лютий 2012р- грудень 2012р.) та Павло Лебедєв (2012-27 лютого 2014р.)