Відомо про п'ятьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині – ОВА

П'ятеро людей, за уточненою інформацією, постраждали внаслідок нічної комбінованої атаки росіян у Дніпропетровській області, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак у п'ятницю.

"Маємо пораненого через російську атаку і в Самарівському районі. Це 38-річний чоловік. Його госпіталізували. Стан – середньої тяжкості. Загалом від внаслідок ворожого терору в регіоні – п'ятеро постраждалих", - написав він у Телеграмі.