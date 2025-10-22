Інтерфакс-Україна
Події
18:14 22.10.2025

Нові підозри оголошені у справі про заволодіння 129 млн грн на ремонті водогону в Дніпропетровській області у 2022-23рр

1 хв читати
Нові підозри оголошені у справі про заволодіння 129 млн грн на ремонті водогону в Дніпропетровській області у 2022-23рр

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили нові підозри у справі організованої злочинної групи, яка заволоділа коштами, виділеними на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровської області.

Як повідомляється в телеграм-каналі НАБУ в середу, йдеться про заступника директора проєктної організації, заступника директора товариства, що перемогло у тендері, а також керівника фірми-прокладки, через яку здійснювалася закупівля. Самому організатору, викритому ще на початку року, додатково повідомили про підозру у легалізації незаконно набутих коштів.

"У 2022-23 рр. члени групи домоглися перемоги у тендері та укладення підконтрольним товариством договору з комунальним підприємством щодо реконструкції водогону у Кам’янському районі. Бенефіціарним власником товариства був відомий місцевий підприємець, що мав вплив на керівника КП і до того ж розшукується ФБР за вчинення майнових злочинів. Левовою часткою укладеного договору була закупівля трубної продукції, яку "переможець" тендеру через підконтрольну фірму-прокладку придбав у виробника за ринковою вартістю та перепродав комунальному підприємству утридорога", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок таких дій комунальне підприємство зазнало збитків на суму понад 129 млн грн, які лідер групи разом з керівником підконтрольної фірми легалізували шляхом виведення на рахунки інших пов’язаних фірм.

Теги: #дніпропетровська_область #підозра #набу

