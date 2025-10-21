Інтерфакс-Україна
Померла жінка, що постраждала від ворожої атаки на Шахтарське – ОВА

Померла жінка, яка постраждала внаслідок атаки на Шахтарське Синельниківського району у ніч проти неділі, повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Владислав Гайваненко.

"Маємо сумну звістку. У лікарні померла 69-річна жінка, яка постраждала внаслідок атаки на Шахтарське у ніч проти неділі. За життя потерпілої боролися медики. Але, на жаль…", - написав Гайваненко в Телеграм у вівторок вранці.

Очільник ОВА висловив співчуття рідним і близьким померлої.

Раніше повідомлялось про 11 постраждалих в Шахтарському через російську атаку, були пошкоджені 14 багатоповерхівок.

