Інтерфакс-Україна
Події
13:18 06.08.2025

Близько тисячі мирних мешканців залишаються у мікрорайоні Корабел у Херсоні після часткового руйнування мосту

1 хв читати

Близько тисячі мирних мешканців залишаються станом на зараз у мікрорайоні Корабел (Острів) у Херсоні після часткового руйнування росіянами автомобільного мосту, повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Декілька днів тому противник завдав авіаційного удару керованою бомбою по цьому мосту. Він частково його зруйнував. Там доволі така велика дірка. Є певні порушення, але працюватиме комісія, яка визначить ступінь того, наскільки міст зруйнований", - сказав він в ефірі телемарафону у середу.

За словами Волошина, ворог завдав удару по мосту, оскільки росіяни намагалися таким чином "відрізати" мирних мешканців, які живуть в цьому районі.

"Це чистої води тероризм", - наголосив речник.

"На сьогоднішній день залишається там близько тисячі жителів. На момент нанесення удару- там було десь близько півтори тисячі - 1700 мешканців", - зазначив Волошин.

Він нагадав, що місцева влада здійснює зараз евакуацію цивільних.

Водночас Волошин підкреслив, що росіяни весь час здійснюють атаки дронами по Херсону, тому перебувати в місті небезпечно. Зокрема, ворог бʼє по екіпажах поліції та каретах "швидкої".

Як повідомлялося, російська авіація атакувала Херсон увечері 2 серпня: скинули дві керовані авіабомби. Вони істотно пошкодили автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел.

Теги: #атака_рф #волошин #херсон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:40 06.08.2025
РФ атакувала розподільчу станцію транзиту газу зі США та Азербайджану Трансбалканським газопроводом

РФ атакувала розподільчу станцію транзиту газу зі США та Азербайджану Трансбалканським газопроводом

11:47 06.08.2025
УЧХ допомагає евакуювати жителів мікрорайону Корабел у Херсоні

УЧХ допомагає евакуювати жителів мікрорайону Корабел у Херсоні

10:30 06.08.2025
Через російські обстріли загинув мешканець Покровська у вівторок, 7 жителів області поранені – обладміністрації

Через російські обстріли загинув мешканець Покровська у вівторок, 7 жителів області поранені – обладміністрації

09:32 06.08.2025
Ворог атакував Ізмаїльський район на Одещині: пошкоджено газову інфраструктуру

Ворог атакував Ізмаїльський район на Одещині: пошкоджено газову інфраструктуру

09:30 06.08.2025
Окупанти скинули фугасні авіабомби на базу відпочинку під Запоріжжям

Окупанти скинули фугасні авіабомби на базу відпочинку під Запоріжжям

18:57 04.08.2025
З Корабельного мікрорайону в Херсоні евакуйовано 310 людей, серед них – 34 дитини — ОВА

З Корабельного мікрорайону в Херсоні евакуйовано 310 людей, серед них – 34 дитини — ОВА

13:23 04.08.2025
Керівника будкомпанії підозрюють у заволодінні 28 млн грн під час реставрації музею в Херсоні

Керівника будкомпанії підозрюють у заволодінні 28 млн грн під час реставрації музею в Херсоні

04:35 04.08.2025
Російський дрон атакував мешканку Херсону - ОВА

Російський дрон атакував мешканку Херсону - ОВА

16:03 03.08.2025
Внаслідок удару по району Острівського мосту в Херсоні загинула людина — ОВА

Внаслідок удару по району Острівського мосту в Херсоні загинула людина — ОВА

15:11 13.05.2025
На новопавлівському напрямку доволі складна ситуація, ворог намагається прорватися до адмінкордону з Дніпропетровщиною

На новопавлівському напрямку доволі складна ситуація, ворог намагається прорватися до адмінкордону з Дніпропетровщиною

ВАЖЛИВЕ

РФ атакувала розподільчу станцію транзиту газу зі США та Азербайджану Трансбалканським газопроводом

Фінансування сфери кіно на 2026р необхідно збільшити щонайменше до 500-600 млн грн - Мінкультури

Уряд призначив Цивінського директором БЕБ

Зеленський про нічні атаки на електромережі і газову станцію у Одещині: це свідомий удар по підготовці до опалювального сезону

Директор ДБР: перевіряємо законність статків очільника Енергетичної митниці

ОСТАННЄ

Хореографка програла в казино 1 млн грн, зібраних на поїздку дитячого ансамблю до Грузії

Директора наукової установи НААН підозрюють у службовій недбалості, що завдала збитків майже на 22 млн грн

Кабмін пропонує вийти або денонсувати 9 угод з РФ, Білоруссю та в рамках СНД

Кабмін пропонує віднести селище Бородянка Київської області до категорії міст

Кабмін призначив Карташова заступником міністра економіки, Кірієнко - заступником міністра соцполітики

Кабмін призначив Білоуса і Кравченко заступниками міністра юстиції

Матернова при призначення директора БЕБ: це важливий крок у напрямку зміцнення довіри суспільства та міжнародних партнерів

Велоінфраструктура Львова розшириться на 12% до кінця 2025р. - Міськрада

Нардеп Фріз: Сподіваюсь новий очільник БЕБ виправдає кредит довіри громадськості

Дощі йтимуть в більшості областей України в четвер, але у п'ятницю припиняться, температура без змін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА