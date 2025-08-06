Близько тисячі мирних мешканців залишаються у мікрорайоні Корабел у Херсоні після часткового руйнування мосту

Близько тисячі мирних мешканців залишаються станом на зараз у мікрорайоні Корабел (Острів) у Херсоні після часткового руйнування росіянами автомобільного мосту, повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Декілька днів тому противник завдав авіаційного удару керованою бомбою по цьому мосту. Він частково його зруйнував. Там доволі така велика дірка. Є певні порушення, але працюватиме комісія, яка визначить ступінь того, наскільки міст зруйнований", - сказав він в ефірі телемарафону у середу.

За словами Волошина, ворог завдав удару по мосту, оскільки росіяни намагалися таким чином "відрізати" мирних мешканців, які живуть в цьому районі.

"Це чистої води тероризм", - наголосив речник.

"На сьогоднішній день залишається там близько тисячі жителів. На момент нанесення удару- там було десь близько півтори тисячі - 1700 мешканців", - зазначив Волошин.

Він нагадав, що місцева влада здійснює зараз евакуацію цивільних.

Водночас Волошин підкреслив, що росіяни весь час здійснюють атаки дронами по Херсону, тому перебувати в місті небезпечно. Зокрема, ворог бʼє по екіпажах поліції та каретах "швидкої".

Як повідомлялося, російська авіація атакувала Херсон увечері 2 серпня: скинули дві керовані авіабомби. Вони істотно пошкодили автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел.