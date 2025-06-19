Інтерфакс-Україна
Події
10:35 19.06.2025

У наземному транспорті Києва можуть не спрацьовувати qr-квитки через технічний збій

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У наземному транспорті Києва можуть не спрацьовувати qr-квитки через технічний збій

Через технічний збій у наземному транспорті Києва можуть не спрацьовувати qr-квитки, повідомляє столична міська державна адміністрація у телеграм.

"Фахівці вже працюють над усуненням несправності", - йдеться у повідомленні.

Оплатити проїзд наразі можна: транспортною і цифровою картою; банківською карткою; гаджетом з NFC, до якого привʼязана банківська картка.

"Поки тривають відновлювальні роботи, контролери "Київпастранс" не штрафуватимуть пасажирів", - запевнили у КМДА.

Про відновлення можливості оплати проїзду qr-квитком буде повідомлено додатково.

Теги: #qr_квиток #збій

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