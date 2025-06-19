10:35 19.06.2025
У наземному транспорті Києва можуть не спрацьовувати qr-квитки через технічний збій
Через технічний збій у наземному транспорті Києва можуть не спрацьовувати qr-квитки, повідомляє столична міська державна адміністрація у телеграм.
"Фахівці вже працюють над усуненням несправності", - йдеться у повідомленні.
Оплатити проїзд наразі можна: транспортною і цифровою картою; банківською карткою; гаджетом з NFC, до якого привʼязана банківська картка.
"Поки тривають відновлювальні роботи, контролери "Київпастранс" не штрафуватимуть пасажирів", - запевнили у КМДА.
Про відновлення можливості оплати проїзду qr-квитком буде повідомлено додатково.