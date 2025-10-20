Зоною відповідальності Угруповання обʼєднаних сил буде Харківська область та прилеглі території

Керівництво новим Угрупованням обʼєднаних сил (УОС), створеним внаслідок структурних змін в Силах оборони України, майже у повному складі буде здійснювати Командування обʼєднаних сил Збройних сил України (КОС) на чолі з генерал-майором Михайло Драпатим, який раніше керував оперативно-стратегічними угрупованнями військ (ОСУВ) "Хортиця" та "Дніпро", речником УОС буде підполковник Віктор Трегубов.

"Зона відповідальності нашого Командування охоплює Харківську область та прилеглі території. Цей складний та напруженій сектор, що займає одне з ключових місць у планах ворога, вдруге довірено генералу Драпатому. Нагадаємо, що у 2024 році він вже очолював ОТУ "Харків" під час російського наступу на Харківщині та загрози Вовчанську. Корпуси, зосереджені на даному напрямку, безпосередньо підпорядковуватимуться новоствореному Угрупованню об’єднаних сил. Це — досвідчені підрозділи ЗСУ, НГУ та ДПСУ", - повідомляється в телеграм-каналі УОС в понеділок.

Як повідомлялося, ОСУВ "Дніпро", яке відповідало за значну частину фронту від Запорізької до Харківської області, зокрема розподіл боєприпасів між бригадами, припинило свою діяльність наприкінці вересня у зв’язку із впровадженням корпусної реформи. Його функції були передані угрупованням військ та новоствореним корпусам. У Генштабі тоді повідомили, що Драпатий займає штатну посаду командувача КОС, а посада командувача ОСУВ "Дніпро" не є штатною і він обіймав її за сумісництвом.

Трегубов був речником ОСУВ "Дніпро", до того – "Хортиця".