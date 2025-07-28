Сьогодні в Україні вперше відзначається День скорботи за військовими та цивільними, які загинули в полоні

28 липня в Україні вперше відзначається День скорботи та вшанування пам’яті захисників і цивільних осіб, які загинули у полоні, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"В ніч із 28 на 29 липня 2022 року Росія вчинила один із найстрашніших воєнних злочинів, убивши десятки українських полонених – "азовців" – в Оленівці. І на жаль, таких прикладів російських звірств немало. Сьогодні в Україні вперше відзначається День скорботи та вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми памʼятаємо. І не пробачимо", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

23 липня Верховна Рада встановила 28 липня Днем вшанування пам’яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні.

В ніч з 28 на 29 липня 2022 року російські війська здійснили терористичний акт — обстріл Волноваської виправної колонії поблизу смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області, де утримували українських військовополонених — захисників "Азовсталі" в Маріуполі. Внаслідок теракту щонайменше 53 українські захисники загинули, ще понад 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості.