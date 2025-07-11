Дуда в день пам'яті про "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА" заявив, що стосунки з українцями можна будувати "тільки на основі правди"

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент Польщі Анджей Дуда в запроваджений його указом "Національний день пам'яті поляків – жертв геноциду, скоєного ОУН та УПА на східних територіях Другої Польської Республіки" заявив про убивства поляків українцями за етнічною ознакою, і при цьому що правда та пам'ять не повинні розділяти народи, якщо вони ведуть до взаєморозуміння та примирення.

"Тільки на основі правди – навіть найскладнішої правди – можна будувати зрілі та щирі стосунки між народами, зокрема між поляками та українцями. Сьогодні відзначається чергова річниця Кривавої неділі – Національного дня пам'яті поляків – жертв геноциду, скоєного ОУН та УПА на східних територіях Другої Польської Республіки – цього року вперше відзначається як державне свято. Це один із найтрагічніших досвідів у нашій історії", - написав Дуда в соцмережі Х у п'ятницю.

Президент Польщі наголосив, що "їх убивали, бо вони були поляками".

"Ми хочемо і маємо право знати, де спочивають їхні останки. Ми хочемо мати можливість гідно попрощатися з нашими близькими, помолитися на їхніх могилах та запалити свічки. Право на гідне вшанування пам'яті жертв, а особливо їх спільне вшанування, є надзвичайно важливим елементом примирення та побудови доброго майбутнього. Правда та пам'ять не повинні розділяти, якщо вони ведуть до взаєморозуміння, примирення та спільної турботи про безпечне майбутнє", - додав він.

Як повідомлялося, 2 липня Дуда підписав закон від 4 червня про встановлення 11 липня "Національним днем пам'яті про поляків – жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних землях Другої Польської Республіки". Відповідний закон ухвалив Сейм Польщі, у ньому стверджується, що українські націоналістичні формування, що діяли на територіях нинішньої західної України, "вчинили над польським населенням злочин геноциду".

10 липня Міністерство закордонних справ України виступило з заявою "щодо трагічних сторінок в історії українсько-польських відносин", в якому заявило, що Україна розділяє біль і скорботу польського народу, водночас не забуває "про численних українців, які стали невинними жертвами міжетнічного насильства, політичних репресій та депортацій на території Польщі". "Україна вшановує пам’ять усіх загиблих незалежно від їхньої національності, релігії чи місця поховання. Не можна забувати, що Росія робить усе, аби розділити українців і поляків, використовуючи болісні сторінки минулого. На жаль, деякі польські політики свідомо чи несвідомо підіграють агресору в цих зусиллях", - йдеться в заяві.

Зазначено, що народи України та Польщі мають моральний обов’язок — "не лише перед пам’яттю загиблих, а й перед сучасними та прийдешніми поколіннями" — зберігати спадок співпраці, взаємної довіри та стратегічного партнерства. Україна виступає за чесний, відповідальний та збалансований історичний діалог, вільний від політизації й односторонніх трактувань, та розраховує на "розважливість польських партнерів в оцінках подій нашого спільного історичного минулого".

"Заради збереження єдності в захисті нашої свободи від спільного ворога, Росії, ми прагнемо вирішувати всі проблеми двосторонніх відносин в конструктивному дусі. Україна довела це конкретними кроками у попередні місяці. Був відновлений процес ексгумацій і конструктивний діалог з історичних питань. Розраховуємо, що ця робота триватиме без політизації… Відзначаємо конструктивну співпрацю з Республікою Польща у… належному впорядкуванні місць поховань і встановленні імен усіх загиблих. Продовження цієї спільної роботи сприятиме зміцненню взаєморозуміння між нашими народами та утвердженню історичної справедливості й пам’яті про події минулого", - зазначено в заяві.

В зовнішньополітичному відомстві наголосили, що добросусідські відносини України та Польщі залишаються важливими "для обох країн з огляду на спільні інтереси та історичну близькість наших народів, а також виклики та загрози, які несе для нас російський агресор".