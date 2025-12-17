Інтерфакс-Україна
Події
22:10 17.12.2025

США та РФ на вихідних в Маямі обговорять шляхи припинення війни в Україні - ЗМІ

1 хв читати

На вихідних в Маямі очікується зустріч американських та російських посадовців для обговорення шляхів припинення війни в Україні, повідомляє видання Politico.

Як повідомляють джерела, знайомі з ситуацією, адміністрація президента США Дональда Трампа посилює тиск на Київ щодо територіальних поступок, намагаючись завершити майже чотирирічний конфлікт.

Зазначається, що з боку США переговори вестимуть спеціальний посланець Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер. Російську делегацію, ймовірно, очолить голова суверенного фонду Кирило Дмитрієв.

Раніше цього тижня Віткофф і Кушнер провели зустрічі в Берліні з українськими та європейськими представниками, обговорюючи гарантії безпеки для Києва в обмін на відмову від негайного вступу до НАТО.

Джерело: https://www.politico.com/news/2025/12/17/us-russia-ukraine-war-miami-00695305?utm_medium=twitter&utm_source=dlvr.it

Теги: #рф #переговори #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:42 17.12.2025
Дунайська комісія ухвалила рішення щодо реєстру збитків від агресії РФ на Нижньому Дунаї – віцепрем’єр

Дунайська комісія ухвалила рішення щодо реєстру збитків від агресії РФ на Нижньому Дунаї – віцепрем’єр

20:40 17.12.2025
США призупинили санкції проти низки російських банків

США призупинили санкції проти низки російських банків

16:08 17.12.2025
Сибіга: Наразі санкції накладено лише на 20% російського ВПК, обмеження має бути застосовано до решти

Сибіга: Наразі санкції накладено лише на 20% російського ВПК, обмеження має бути застосовано до решти

11:58 17.12.2025
США готують нові санкції проти РФ, якщо Путін відхилить мирну угоду – ЗМІ

США готують нові санкції проти РФ, якщо Путін відхилить мирну угоду – ЗМІ

11:52 17.12.2025
План США та Європи передбачає посилення ЗСУ та розгортання європейських сил в Україні – ЗМІ

План США та Європи передбачає посилення ЗСУ та розгортання європейських сил в Україні – ЗМІ

10:53 17.12.2025
ЄС знаходиться під безпрецедентним тиском з боку США перед зустріччю щодо фінансування України – ЗМІ

ЄС знаходиться під безпрецедентним тиском з боку США перед зустріччю щодо фінансування України – ЗМІ

08:55 17.12.2025
Трамп заявив про блокаду всіх підсанкційних танкерів, що прямують до Венесуели і з неї

Трамп заявив про блокаду всіх підсанкційних танкерів, що прямують до Венесуели і з неї

05:26 17.12.2025
Експорт російської нафти впав до найнижчого за три роки рівня – ЗМІ

Експорт російської нафти впав до найнижчого за три роки рівня – ЗМІ

04:39 17.12.2025
ВМС Швеції зафіксувало озброєних військовослужбовців на борту суден тіньового флоту РФ

ВМС Швеції зафіксувало озброєних військовослужбовців на борту суден тіньового флоту РФ

01:12 17.12.2025
Законопроєкт про санкції за купівлю та сприяння імпорту російської нафти внесли на розгляд Сенату США – Стефанішина

Законопроєкт про санкції за купівлю та сприяння імпорту російської нафти внесли на розгляд Сенату США – Стефанішина

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Робота з відновлення енергопостачання в регіонах "має бути оперативною, і відповідальність за це персональна"

Зеленський: Заяви РФ щодо продовження війни у 2026 р. потребують сміливості наших партнерів

"Слуга народу" обрала новим лідером партії першого віцеспікера парламенту Корнієнка - Арахамія

Рішення саміту ЄС матимуть наслідки як для України, так і для самого Союзу

Шмигаль: Підписано низку нових домовленостей з Німеччиною на понад EUR1,2 млрд

ОСТАННЄ

У Франції за запитом ДБР провели обшуки в ексгенпрокурора Піскуна

Україна виконала норматив призначення суддів за програмою Ukraine Facility

Свириденко анонсувала оновлення подання заяв до Реєстру збитків через Дію

Кабмін схвалив законопроєкти щодо приєднання України до SEPA – Мінфін

Уже 32 постраждалих через ворожу атаку Запоріжжя

Кабмін перерозподілив кошти на компенсації для придбання житла ще понад 200 ветеранам з інвалідністю

Мерц підтвердив намір використати заморожені російські активи для фінансування ЗСУ

Європарламент проголосував за "військовий Шенген"

Президент Чехії після розмови із Зеленським: в наших спільних інтересах, щоб угода принесла Україні гідний мир

Зеленський підписав закон, який забезпечує відкритість парламентських комітетів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА