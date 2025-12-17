США та РФ на вихідних в Маямі обговорять шляхи припинення війни в Україні - ЗМІ

На вихідних в Маямі очікується зустріч американських та російських посадовців для обговорення шляхів припинення війни в Україні, повідомляє видання Politico.

Як повідомляють джерела, знайомі з ситуацією, адміністрація президента США Дональда Трампа посилює тиск на Київ щодо територіальних поступок, намагаючись завершити майже чотирирічний конфлікт.

Зазначається, що з боку США переговори вестимуть спеціальний посланець Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер. Російську делегацію, ймовірно, очолить голова суверенного фонду Кирило Дмитрієв.

Раніше цього тижня Віткофф і Кушнер провели зустрічі в Берліні з українськими та європейськими представниками, обговорюючи гарантії безпеки для Києва в обмін на відмову від негайного вступу до НАТО.

Джерело: https://www.politico.com/news/2025/12/17/us-russia-ukraine-war-miami-00695305?utm_medium=twitter&utm_source=dlvr.it