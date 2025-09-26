Профільний комітет рекомендував Раді схвалити указ президента про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому закон про схвалення указу президента “Про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав”, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція “Європейська солідарність”).

“На засіданні комітету підтримали законопроєкт № 14059 - про схвалення указу президента України “Про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав”, - розповіла Фріз агентству “Інтерфакс-Україна”.

За її словами, комітет також рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт (№13627) про виплати на лікування військовим, звільненим з полону.

Фріз нагадала, що законопроєкт пропонує забезпечувати військових, які повернулися з полону, додатковими виплатами в розмірі 50 тисяч гривень щомісяця.

“Комітет підтримав нашу поправку, яка забезпечить виплати звільнених з полону військових протягом всього необхідного періоду лікування”, - зазначила народна депутатка.

Фріз також повідомила, що комітет також рекомендував прийняти за основу законопроєкт про Державний бюджет України на 2026 рік (№14000) за умови збільшення фінансування сектору безпеки і оборони до мінімально необхідного рівня.

Як повідомлялося, законопроєкт №14059 передбачає направлення підрозділів ЗСУ до Туреччини та Великої Британії на час дії воєнного стану.

Верховна Рада 21 серпня підтримала у першому читанні законопроєкт №13627 про внесення змін до деяких законів щодо виплат військовослужбовцям, звільненим з полону, які мають захворювання, що потребують тривалого стаціонарного лікування. Законопроєкт передбачає виплату військовим на лікування, яке необхідне через поранення (каліцтво, травма, контузія) або захворюванні, які були набуті або загострилися під час перебування в полоні. Особи, які здалися в полон добровільно або вчинили злочин проти України, не матимуть права на такі виплати.