Інтерфакс-Україна
Події
11:14 26.09.2025

Профільний комітет рекомендував Раді схвалити указ президента про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав

2 хв читати
Профільний комітет рекомендував Раді схвалити указ президента про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому закон про схвалення указу президента “Про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав”, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція “Європейська солідарність”).

“На засіданні комітету підтримали законопроєкт № 14059 - про схвалення указу президента України “Про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав”, - розповіла Фріз агентству “Інтерфакс-Україна”.

За її словами, комітет також рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт (№13627) про виплати на лікування військовим, звільненим з полону.

Фріз нагадала, що законопроєкт пропонує забезпечувати військових, які повернулися з полону, додатковими виплатами в розмірі 50 тисяч гривень щомісяця.

“Комітет підтримав нашу поправку, яка забезпечить виплати звільнених з полону військових протягом всього необхідного періоду лікування”, - зазначила народна депутатка.

Фріз також повідомила, що комітет також рекомендував прийняти за основу законопроєкт про Державний бюджет України на 2026 рік (№14000) за умови збільшення фінансування сектору безпеки і оборони до мінімально необхідного рівня.

Як повідомлялося, законопроєкт №14059 передбачає направлення підрозділів ЗСУ до Туреччини та Великої Британії на час дії воєнного стану.

Верховна Рада 21 серпня підтримала у першому читанні законопроєкт №13627 про внесення змін до деяких законів щодо виплат військовослужбовцям, звільненим з полону, які мають захворювання, що потребують тривалого стаціонарного лікування. Законопроєкт передбачає виплату військовим на лікування, яке необхідне через поранення (каліцтво, травма, контузія) або захворюванні, які були набуті або загострилися під час перебування в полоні. Особи, які здалися в полон добровільно або вчинили злочин проти України, не матимуть права на такі виплати.

Теги: #зсу #держави

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:01 24.09.2025
Новим начальником Служби військового капеланства ЗСУ призначено полковника Олександра Вовкотечу

Новим начальником Служби військового капеланства ЗСУ призначено полковника Олександра Вовкотечу

14:31 23.09.2025
Білецький: ми можемо вести цю війну ефективно й довести її до патової ситуації для росіян

Білецький: ми можемо вести цю війну ефективно й довести її до патової ситуації для росіян

09:40 23.09.2025
Окупанти атакували вночі 3 ракетами і 115 дронами, ППО знешкодила 103 дрони

Окупанти атакували вночі 3 ракетами і 115 дронами, ППО знешкодила 103 дрони

18:19 22.09.2025
Зеленський пропонує Раді направити до Туреччини та Великої Британії екіпажі військових кораблів ВМС ЗСУ

Зеленський пропонує Раді направити до Туреччини та Великої Британії екіпажі військових кораблів ВМС ЗСУ

15:09 22.09.2025
Сили оборони України просуваються на Добропільському напрямку - Сирський

Сили оборони України просуваються на Добропільському напрямку - Сирський

13:19 22.09.2025
Понад 80% українців донатили на ЗСУ цьогоріч - опитування Rating

Понад 80% українців донатили на ЗСУ цьогоріч - опитування Rating

12:21 20.09.2025
ЗСУ контролюють близько 330 км в районах Добропілля та Покровська – Зеленський

ЗСУ контролюють близько 330 км в районах Добропілля та Покровська – Зеленський

11:56 19.09.2025
Стратегія України полягає в тому, щоб не дати росіянам можливості маневрувати на фронті - Умєров

Стратегія України полягає в тому, щоб не дати росіянам можливості маневрувати на фронті - Умєров

11:00 19.09.2025
Порошенко повіз на фронт велику партію допомоги – дрони, броньовані медеваки, екскаватори і РЕБ

Порошенко повіз на фронт велику партію допомоги – дрони, броньовані медеваки, екскаватори і РЕБ

10:52 19.09.2025
10 годин сміху офлайн та онлайн - у Києві відбудеться стендап-марафон на підтримку ЗСУ

10 годин сміху офлайн та онлайн - у Києві відбудеться стендап-марафон на підтримку ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Окупанти інтенсивно обстрілюють Херсон

ЗМІ виявили російський десантний корабель за 12 км від узбережжя данського острова

Генштаб зафіксував упродовж доби 200 бойових зіткнень

Сили безпілотних систем уразили за добу 665 ворожих цілей

Захисники України в ніч на 26 вересня знищили або подавили 128 з 154 засобів повітряного нападу росіян

ОСТАННЄ

Окупанти інтенсивно обстрілюють Херсон

Павільйон України на EXPO 2025 здобув срібло на конкурсі World Expolympics

ЦПД: Мета РФ – дронами паралізувати авіасполучення в Європі

Пошуково-ексгумаційні роботи на місці можливих поховань вояків УПА розпочнуться в Польщі 30 вересня

Кабмін визначив умови передачі установ для розселення переселенців у прифронтових регіонах

Міноборони та "Спільнота Стерненка" підписали Меморандум про співпрацю

Після святкування Рош га-Шана найбільш завантажені ПП Угринів та Шегині – Держприкордонслужба

Викрито махінації з вагонами "Укрзалізниці" на понад 9 млн грн

На Одещині доцентка університету коригувала ворожі удари і вербувала військових

Окупанти обстріляли центр Херсона, влучили в маршрутне таксі: відомо про одну постраждалу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА