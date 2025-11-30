Інтерфакс-Україна
23:58 30.11.2025

Трамп заявив, що в України "є деякі складні проблеми", зокрема корупція

Президент США Дональд Трамп заявив, що в України "є деякі складні проблеми", зокрема корупція.

"В України є деякі складні проблеми… У них триває корупційна ситуація, яка не є корисною. Але є хороший шанс, що ми зможемо укласти угоду", - сказав Трамп під час зустрічі з журналістами в неділю.

Також він сказав, що у нього немає дедлайну ні для України, ні для РФ для укладання мирної угоди.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=eOz1LzgJklM

