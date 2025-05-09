Інтерфакс-Україна
Події
21:54 09.05.2025

МЗС України: Україна розцінює присутність лідерів іноземних держав на параді в Москві як недружній крок

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Міністерство закордонних справ (МЗС) 9 травня оголосило демарш акредитованим в Україні керівникам дипломатичних місій держав, чиї вищі посадові особи були присутні на військовому параді у Москві, повідомляється на сайті МЗС.

"Присутність вищих посадових осіб низки держав на організованих Кремлем заходах не має нічого спільного з вшануванням памʼяті жертв і героїв Другої світової війни, а фактично є наругою над нею, підтримкою сучасної агресії в Європі, загарбницької війни Росії проти України", - сказано в заяві.

Зокрема, перший заступник міністра Сергій Кислиця наголосив, що Україна розцінює присутність на параді держави-агресора вищих посадових осіб іноземних країн як недружній крок в умовах російської агресії, масових вбивств українців, ударів проти цивільної інфраструктури, воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

"Було наголошено на вагомому внеску українського народу, разом з іншими народами антигітлерівської коаліції та колишнього СРСР, у перемогу над нацизмом 80 років тому. Україна не дозволить Росії красти памʼять про минуле, привласнювати колективну перемогу чи применшувати роль українського народу в ній", - сказано в заяві.

Кислиця зазначив, що Росія продовжує відкидати спроби відновити мир та досі не прийняла пропозицію США щодо повного і безумовного припинення вогню на 30 днів, на яку Україна погодилась ще 11 березня. Він зазначив, що Росія не дотримується навіть проголошеного нею самою "парадного" припинення вогню, продовжуючи щоденні атаки українських позицій уздовж усієї лінії фронту.

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/mzs-vislovilo-demarsh-derzhavam-chiyi-lideri-buli-prisutni-na-paradi-v-moskvi

Теги: #парад #критика #держави #мзс

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