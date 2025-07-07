Інтерфакс-Україна
Події
04:44 07.07.2025

Путін намагається утримати рівень вербування добровольців, задіявши проурядові НДО - ISW

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Путін намагається збільшити рекрутування добровольців у співпраці з проурядовими НДО, повідомляє "Інститут вивчення війни"(ISW) в аналітичному звіті за неділю, 6 липня.

Зокрема, експерти звертають увагу на появу Путіна на форумі "Все для перемоги", організований "Народним фронтом" (раніше "Всеросійський народний фронт") 6 липня в Москві.

"Народний фронт" – це політична коаліція, що підтримується Міністерством оборони Росії та державою, і складається з неурядових організацій та політичних партій, якими здебільшого керує "Єдина Росія". Путін створив "Народний фронт" у 2011 році, коли був прем'єр-міністром. "Народний фронт" стежить за виконанням указів Путіна та дедалі частіше виступає в ролі ініціативи військової допомоги військовослужбовцям, які воюють в Україні.

Під час свого виступу на форумі Путін наголосив на внеску, який організація зробила в російські сили в Україні, такому як постачання 110 000 безпілотників та понад 14 000 транспортних засобів.

"Путін, ймовірно, намагається зміцнити громадську підтримку "Народного фронту" та війни, щоб збільшити добровільний набір серед російських громадян. Меседжі Путіна свідчать про те, що Кремль намагається боротися з проблемами добровільного набору та суспільної підтримки війни", - роблять висновок аналітики. За оцінкою ISW Путін й надалі не бажає оголошувати чергову часткову мобілізацію через страх внутрішнього невдоволення та залишається відданим просуванню зусиль з прихованої мобілізації".

Джерело: https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-6-2025

Теги: #проблеми #путін #мобілізація #рф

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