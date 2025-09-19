Три винищувачі МіГ-31: МЗС Естонії вручило ноту протесту РФ через чергове порушення повітряного простору

Тимчасовий повірений у справах РФ у Таллінні був викликаний до Міністерства закордонних справ Естонії у п’ятницю, де йому була вручена нота протесту через порушення російськими військовими літками повітряного простору країни.

“Вторгнення відбулося над Фінською затокою, де три винищувачі МІГ-31 Російської Федерації без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії і залишалися там загалом 12 хвилин”, - йдеться у повідомленні на сайті відомтсва.

Міністр закордонних справ країни Маргус Цахкна зазначив, що це вторгнення було “безпрецедентно зухвалим”.

“Росія вже чотири рази цього року порушила повітряний простір Естонії, що саме по собі є неприйнятним. Але сьогоднішнє вторгнення, в якому три винищувачі вторглися в наш повітряний простір, є безпрецедентно зухвалим”, – заявив Цахкна. “На все більш масштабні випробування кордонів і зростаючу агресивність Росії необхідно реагувати швидким посиленням політичного та економічного тиску”, - додав міністр.