Інтерфакс-Україна
Події
13:02 27.10.2025

Кінцевою гарантією безпеки для України є повноправне членство в НАТО - глава МЗС Естонії

2 хв читати
Кінцевою гарантією безпеки для України є повноправне членство в НАТО - глава МЗС Естонії
Фото: https://www.err.ee

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, який перебуває із візитом у Києві, вважає остаточною гарантією безпеки для України - повноправне членство в НАТО, а також знову запевнив у готовності Таллінна відправити військових після досягнення перемирʼя.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на спільній пресконференції із українським колегою Андрієм Сибігою у понеділок.

"На жаль, Росія є агресивною країною не тільки по відношенню до України, але й випробовує єдність союзників, а також єдність НАТО. І тому наша позиція щодо шляху України до НАТО є дуже чіткою. Кінцевою гарантією безпеки для України є повноправне членство в НАТО, і цю можливість не можна втратити за жодних обставин", - сказав Цахкна.

Крім того, він зазначив, що Естонія була "першою країною на урядовому рівні", яка погодилася і чітко заявила, що "ми готові ризикнути, щоб гарантувати безпеку України з військовими на місцях".

Глава МЗС додав, що Коаліція охочих зараз працює щодо цього механізму.

"Наш сигнал був дуже чітким: ця гарантія безпеки повинна привести вас до членства в НАТО, коли умови будуть відповідати перемир’ю і цей процес розпочнеться. Тому ви можете бути впевнені, що ми будемо брати участь і сподіватися, що всі інші союзники вирішать ризикнути, якщо буде потреба в гарантіях безпеки на шляху до членства в НАТО в майбутньому", - наголосив міністр.

Теги: #нато #україна #естонія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:39 27.10.2025
Естонія виділила EUR150 тис. для підтримки енергосистеми України

Естонія виділила EUR150 тис. для підтримки енергосистеми України

12:29 27.10.2025
Естонія ніколи не визнає зміни силою українських кордонів - глава МЗС

Естонія ніколи не визнає зміни силою українських кордонів - глава МЗС

11:51 27.10.2025
Естонія готова прийняти конференцію з відновлення України у 2027р., підписано меморандум

Естонія готова прийняти конференцію з відновлення України у 2027р., підписано меморандум

07:46 27.10.2025
США очікують від Угорщини відмови від нафти РФ і закликають Китай тиснути на Москву – посол США при НАТО

США очікують від Угорщини відмови від нафти РФ і закликають Китай тиснути на Москву – посол США при НАТО

17:07 26.10.2025
Фіцо проти використання заморожених активів РФ для підтримки України

Фіцо проти використання заморожених активів РФ для підтримки України

13:09 26.10.2025
Белград готовий надати майданчик для можливих мирних переговорів між Україною та Росією - ЗМІ

Белград готовий надати майданчик для можливих мирних переговорів між Україною та Росією - ЗМІ

16:29 25.10.2025
Зеленський: Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року

Зеленський: Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року

15:29 25.10.2025
Міністр економіки Німеччини відзначає величезний потенціал у співпраці з Україною у сфері ОПК

Міністр економіки Німеччини відзначає величезний потенціал у співпраці з Україною у сфері ОПК

14:46 25.10.2025
Внесок Німеччини у Фонд підтримки енергетики становить EUR450 млн - Райхе

Внесок Німеччини у Фонд підтримки енергетики становить EUR450 млн - Райхе

17:38 24.10.2025
Україну запросили приєднатися до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних чиновників – нардеп Іонушас

Україну запросили приєднатися до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних чиновників – нардеп Іонушас

ВАЖЛИВЕ

ГУР ліквідувало окупанта Марзоєва, сина російського генерала, причетного до злочинів проти цивільних в Херсоні

Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів

Естонія виділила EUR150 тис. для підтримки енергосистеми України

Україна активно працює із союзниками щодо прискорення постачання систем ППО до кінця цього року - Сибіга

Сибіга підтвердив запрошення Віткоффа в Україну

ОСТАННЄ

В Києві затримали дитячого тренера з джиу-джитсу за підозрою у сексуальному насильстві щодо 11-річної дівчинки

Шведська Saab планує відкрити в Україні виробництво винищувачів

Сильний вітер очікується днями в Карпатах

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання у Києві та чотирьох областях для понад 184 тис. абонентів

В найближчі дві доби в Україні очікуються помірні, місцями значні дощі

ГУР ліквідувало окупанта Марзоєва, сина російського генерала, причетного до злочинів проти цивільних в Херсоні

Невідомі уп'яте зірвали прапор України з будівлі консульства в польському Перемишлі – посол

Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів

Українська стрічка "Куба&Аляска" перемогла на Римському міжнародному кінофестивалі

ССО знищили прифронтовий склад палива окупантів та нафтобазу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА