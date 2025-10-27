Кінцевою гарантією безпеки для України є повноправне членство в НАТО - глава МЗС Естонії

Фото: https://www.err.ee

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, який перебуває із візитом у Києві, вважає остаточною гарантією безпеки для України - повноправне членство в НАТО, а також знову запевнив у готовності Таллінна відправити військових після досягнення перемирʼя.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на спільній пресконференції із українським колегою Андрієм Сибігою у понеділок.

"На жаль, Росія є агресивною країною не тільки по відношенню до України, але й випробовує єдність союзників, а також єдність НАТО. І тому наша позиція щодо шляху України до НАТО є дуже чіткою. Кінцевою гарантією безпеки для України є повноправне членство в НАТО, і цю можливість не можна втратити за жодних обставин", - сказав Цахкна.

Крім того, він зазначив, що Естонія була "першою країною на урядовому рівні", яка погодилася і чітко заявила, що "ми готові ризикнути, щоб гарантувати безпеку України з військовими на місцях".

Глава МЗС додав, що Коаліція охочих зараз працює щодо цього механізму.

"Наш сигнал був дуже чітким: ця гарантія безпеки повинна привести вас до членства в НАТО, коли умови будуть відповідати перемир’ю і цей процес розпочнеться. Тому ви можете бути впевнені, що ми будемо брати участь і сподіватися, що всі інші союзники вирішать ризикнути, якщо буде потреба в гарантіях безпеки на шляху до членства в НАТО в майбутньому", - наголосив міністр.