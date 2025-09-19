Повітряний простір Естонії був порушений російськими військовими літаками – ЗМІ

Російські військові літаки в п’ятницю порушили повітряний простір Естонії, повідомляє агентство Reuters з посиланнями на джерела.

“У п’ятницю російські військові літаки порушили повітряний простір Естонії, повідомили європейські та НАТО джерела”, - йдеться у повідомленні на сайті агентства.

8 вересня міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що до відомства був викликаний тимчасовий повірений у справах Російської Федерації, де йому була вручена нота протесту через порушення російським гелікоптером повітряного простору країни.