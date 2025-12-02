Літак Зеленського здійснив посадку в Ірландії

Президентський літак Airbus A319 UR-ABA державної української авіакомпанії Ukraine Air Enterprise о 22:47 за ірландським часом (00:47 за київським) здійснив посадку в міжнародному аеропорту Дублін, Ірландія (EIDW), повідомляється на сайті моніторингового авіаресурсу "AirNav".

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував, що українська делегація відвідає Ірландію у вівторок, 2 грудня, щоб доповісти про результати перемовин зі США.

"Ми отримуємо повністю фідбек від нашої делегації - вони приїдуть завтра в Ірландію і мені покроково скажуть, де ми, в їхніх перемовинах. І так само я розумію, що і російська сторона отримує також відповідну реакцію від Сполучених Штатів", - сказав Зеленський під час пресконфренці у Парижі у понеділок.

Як повідомлялося, раніше Sky News з посиланням на прем’єр-міністра Ірландії Міхала Мартіна повідомляв, що президент України Володимир Зеленський у вівторок, 2 грудня, здійснить свій перший офіційний візит до Ірландії.

