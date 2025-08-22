Інтерфакс-Україна
15:06 22.08.2025

Володимиру Ковальському присвоєно звання Герой України (посмертно)

Звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно Володимиру Ковальському, учаснику бойових дій (посмертно) за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Відповідний указ президента України Володимира Зеленського від 22 серпня №611/2025 опубліковано на сайті очільника держави.

Володимир Ковальський (позивний "Інженер", 1983 р.н – загинув 27 лютого 2022р.) був старшим лейтенанту ЗСУ та командиром розвідувального взводу 14-ї окремої механізованої бригади. Чоловік втратив обидві ноги під час виконання бойового завдання в АТО у 2016 році. Він продовжував активно займатися громадською діяльністю.

На початку повномасштабного вторгнення Ковальський добровольцем приєднався до "Бучанської варти". 27 лютого, під час жорстокого бою поблизу супермаркету Novus, він героїчно прикрив відхід побратимів, віддавши своє життя за свободу України.

"Інженера" нагороджено відзнакою президента України "За участь в антитерористичній операції", "Орденом добровольця" та медаллю "За заслуги перед містом Буча".

Теги: #герой_україни #посмертно #ковальський

