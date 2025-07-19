Інтерфакс-Україна
Події
15:36 19.07.2025

Звання Героя України посмертно присвоєно воїну 3-ї ОШБр Віталію Карвацькому та воїну "Вовків Да Вінчі" Олегу Яровому

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Звання Героя України посмертно присвоєно воїну 3-ї ОШБр Віталію Карвацькому та воїну "Вовків Да Вінчі" Олегу Яровому

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання героя України посмертно молодшому сержанту Віталію Карвацькому та солдату Олегу Яровому.

Відповідні укази №498 та 499 опублікований на сайті глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно молодшому сержанту Віталію Карвацькому та солдату Олегу Яровому", - сказано в повідомленні.

В повідомленні йдеться, що Віталій Карвацький на початку повномасштабної російської агресії добровільно мобілізувався до лав територіальної оборони. У січні минулого року добровільно перейшов до 3-ї окремої штурмової бригади, яка саме була спрямована на Авдіївський напрямок, де в той час тривали інтенсивні бої. На околицях Авдіївського коксохімічного заводу Віталій Карвацький знищив вісім російських піхотинців. З квітня 2024-го продовжив службу як оператор ударних FPV-дронів на Харківському напрямку. Особисто знищив понад 600 ворожих піхотинців, десятки одиниць бронетехніки, зокрема танки, БМП і БТР, а також численні бліндажі й укріплені вогневі точки ворога. Віталій Карвацький загинув 12 червня цього року внаслідок удару російського FPV-дрона по автомобілю, у якому він рухався на позицію.

Також повідомляється, що Олег Яровий був сапером 108-го окремого штурмового батальйону безпілотних систем ("Вовків Да Вінчі") 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем ім. Якова Гандзюка. У серпні минулого року в місті Українську на Донеччині залишився один проти штурмової роти окупантів і протягом тижня відбивав атаки, щоб зберегти позицію. У грудні 2024-го в селищі Новопустинці залишився на позиції сам на сам із переважними силами противника. Маючи в руках лише один кулемет, він знищив понад 20 окупантів. Завдяки цьому вдалось утримати рубіж, який мав тактичне значення для всієї лінії оборони його батальйону. Під час російської атаки 10 липня Олег Яровий загинув у стрілецькому бою, захищаючи позицію до останнього.

Теги: #герой_україни

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