Максиму Кривцову присвоєно звання Герой України (посмертно)

Звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно Максиму Кривцову, учаснику бойових дій (посмертно) за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Відповідний указ президента України Володимира Зеленського від 22 серпня №608/2025 опубліковано на сайті очільника держави.

Максим Кривцов (позивний "Далі"; 1990 р.н., загинув 7 січня 2024 у Харківській області) — український поет, фотограф, громадський діяч, доброволець, військовослужбовець, молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Учасник боїв за Київщину, Харківщину, Херсонщину, Луганщину і Донеччину. Кавалер ордена "За заслуги" III ступеня (2024, посмертно).

2023 року видав авторську збірку поезій "Вірші з бійниці", яку було визнано однією з найкращих українських книжок 2023 року за версією українського ПЕН. У травні 2024 року в Мистецькому цоколі Рівненської обласної філармонії відкрито посмертну фотовиставку "Далі: я поверну собі своє життя".

З 7 по 22 січня 2025 року фотовиставка "Далі: я поверну собі своє життя" експонувалася у Харкові. Виставка складалася з 24 фоторобіт та була доповнена поезіями Максима.

Кривцов є оператором двох короткометражних фільмів "Перемир'я" та "Буду повертатись", що були зняті в Пісках Донецької області у 2015 році.