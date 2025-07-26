Інтерфакс-Україна
Події
14:14 26.07.2025

З початку повномасштабного вторгнення званням Герой України відзначені 684 військовослужбовці – Зеленський

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З початку повномасштабного вторгнення званням Герой України відзначені 684 військовослужбовці – Зеленський

Від початку повномасштабного російського вторгнення 684 воїни з різних складових Сил безпеки та оборони відзначені званням Герой України, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Із них 428 удостоєні цього звання посмертно. Завжди памʼятаємо та шануємо кожного й кожну, хто боровся за Україну, її незалежність і нормальне життя для наших людей", - написав він в телеграм-каналі в суботу.

Теги: #війна #герой_україни #зеленський #звання

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