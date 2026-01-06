Інтерфакс-Україна
Культура
09:38 06.01.2026

Переосмислення минулого, як радянський монумент отримав новий український зміст

Переосмислення минулого, як радянський монумент отримав новий український зміст
Фото: Facebook @zhtregionukt

Пам’ятник, який колись зображував Володимира Леніна, а згодом був перероблений у постать Тараса Шевченка, передали до Національного музею історії України у Другій світовій війні. Про це повідомляють регіональні медіа.

Скульптура походить із села Котлярка на Житомирщині. Після ухвалення законів про декомунізацію місцева громада вирішила не зносити пам’ятник, а переосмислити його. У результаті радянський монумент трансформували: змінили риси обличчя, додали «Кобзар» замість партійної атрибутики та надали образу ознак, пов’язаних із Тарасом Шевченком.

У музеї пояснюють, що експонат показує один із нестандартних шляхів декомунізації — коли символи минулого не знищують, а переосмислюють, надаючи їм нового змісту. Пам’ятник планують використовувати як приклад суспільної дискусії про пам’ять, історію та культурну трансформацію.

Колишній образ Володимира Леніна, таким чином, став частиною музейної розповіді про те, як Україна переосмислює радянську спадщину у публічному просторі.

Теги: #шевченко_ленін #скульптура

