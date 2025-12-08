Інтерфакс-Україна
08:21 08.12.2025

Фінансові стимули для меценатства будуть впроваджені наступного року урядом, після прийняття Радою закону - Бережна

Фінансові стимули для меценатства будуть впроваджені наступного року рішенням уряду після того, як Верховна Рада прийме закон про меценатство у сфері культури, заявляє віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Меценатство — це про відповідальність і довіру. Про бажання вкладати в культуру, у талановитих дітей, у спадщину, у країну, яка твориться тут і зараз. Бажання залишити після себе щось більше, ніж виконані проєкти", - написала Бережна в мережі Facebook.

Вона відзначила, що українська культура меценацтва має давню історію, але раніше не було державних правил, які б створювали прозорі інструменти підтримки культури.

"Багато хто запитує: чи містить проект закону (про меценатство - ІФ-У) податкові пільги для бізнесу, адже вони є фінансовими стимулами для меценатства. Фінансові стимули для меценатства будуть впроваджені наступного року рішенням уряду після того, як парламент прийме сам закон", - заявила Бережна.

Як повідомлялося, 4 грудня Кабінет міністрів затвердив законопроєкт про меценатську діяльність у сфері культури. Проєкт закону запускає нову модель партнерства між державою, бізнесом і громадянським суспільством і пропонує заохочення для меценатів. Серед пропонованих напрямів меценатської діяльності: підтримка матеріально-технічної бази закладів культури; будівництво, реконструкція, реставрація, реновація; створення і промоція національного культурного продукту; підтримка фестивалів, виставок, конкурсів, аукціонів. Серед видів меценатства: пожертва коштів, будівель, майна, земні, транспорту; безоплатне надання послуг і виконання робіт; закупівля та передача обладнання та інвентарю. Держава підтримуватиме мецената через: державні нагороди і почесні відзнаки; можливість увічнення імені мецената; інші форми сприяння передбачені законодавством.

