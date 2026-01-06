Джордж Клуні розповів про зірковий акторський склад нового фільму «14 друзів Оушена»

Голлівудський актор і режисер Джордж Клуні поділився подробицями про акторський склад очікуваної кримінальної комедії «14 друзів Оушена» (Ocean’s 14). Про стрічку, яка продовжує легендарну франшизу про вишукані крадіжки, повідомляє Variety.

За словами Клуні, у фільмі з’являться як ветерани попередніх частин, так і нові обличчя зіркового рівня. Проєкт обіцяє поєднати знайомих персонажів із несподіваними новими героями, що створить динамічну і гумористичну історію «великих пограбувань з блиском».

Серед підтверджених учасників — зірки першої величини, чия участь уже викликала хвилю обговорення в Голлівуді. Клуні наголосив, що важливо було зібрати акторів із різним досвідом, аби кожен із них привніс свою індивідуальність у команду Оушена.

Наразі точний список усіх акторів офіційно не оприлюднили, але за даними джерел, у проєкті можуть знятися кілька лауреатів премій «Оскар» та «Золотий глобус». Зйомки фільму тривають у кількох міжнародних локаціях, а творча команда обіцяє, що фільм матиме як масштабні екшен-сцени, так і характерну для серії «легкість» та гумор.

Прем’єра «14 друзів Оушена» очікується у 2026 році, і проєкт уже вважають одним із найгучніших релізів року в жанрі кримінальної комедії. Детальніший список акторського складу має бути оголошений найближчими місяцями.